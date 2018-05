Utrechts parochiebestuur wil Sint-Catharinakathedraal kwijt

Al jaren kampen de Utrechtse parochies met een terugloop van kerkbezoek en een penibele financiële situatie. Het begrotingstekort telt jaarlijks meer dan vier ton. Om die reden reorganiseert de katholieke kerk in Utrecht, met de beoogde afstoting van de kathedraal als gevolg. Voor kardinaal Eijk, die in de Sint-Catharinakathedraal zijn zetel heeft, zou het ook een persoonlijk verlies zijn.

Maandag kreeg kardinaal Wim Eijk van hen het verzoek het gebouw aan de eredienst te onttrekken.

In de toekomst zou de Augustinuskerk, eigendom van dezelfde parochie, de kathedraal moeten worden. Dat wil zeggen: naar verwachting, want dat kan niet zonder toestemming van de paus. Uit een berekening van het bestuur blijkt dat deze kerk een stuk goedkoper is.

Maar het is niet alleen een geldkwestie, zegt René Grotenhuis, voormalig projectleider van de parochiefusies in Utrecht. Hij heeft de kerkverlating drie jaar geleden doorgerekend. Van de ongeveer 30.000 ingeschreven katholieken in Utrecht gingen er 1200 naar de viering, vertelt hij. "Als je de ontwikkeling verder doortrekt, dan hou je over een jaar of tien nog hooguit 800 mensen over. Verspreid je die over meerdere kerkgebouwen, dan zit je her en der met een paar plukjes in de kerkbanken. Dan heb je geen gevoel van: wij zijn samen kerk."

Intussen voert het bestuur verkennende gesprekken met het Museum Catharijneconvent, museum voor kunst, geschiedenis en cultuur van het christendom in Nederland. Die wordt mogelijk de nieuwe eigenaar van de kathedraal. De gebouwen zijn onderdeel van hetzelfde middeleeuwse kloostercomplex. Grotenhuis juicht die gesprekken toe. "Dit zou een heel mooie bestemming zijn voor de kathedraal: er wordt iets samengebracht wat bij elkaar hoort."