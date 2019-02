Utrecht moet nu echt op zoek naar nieuwe kathedraal

Al in mei van het vorig jaar verzocht het overkoepelend parochiebestuur de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Wim Eijk, om de Catharina aan de eredienst te onttrekken. Sindsdien zijn er ook al gesprekken met Museum Catharijneconvent over de verkoop. De kerk is onderdeel van hetzelfde middeleeuwse kloostercomplex waarin het museum is gevestigd.

De voorgenomen sluiting van de Catharina leidde tot veel rumoer in katholiek Utrecht. Al snel werd een actiecomité van verontruste parochianen opgericht. Zij wezen op de unieke geschiedenis van het laatgotische kerkgebouw, waar sinds 1853 zowat alle priesters van het aartsbisdom werden gewijd. Afgelopen weken ging een petitie rond om de Catharinakerk open te houden die 1800 keer werd ondertekend. Tot onvrede van nogal wat aanwezigen toonde het parochiebestuur zich op de informatieavond onvermurwbaar.

“We hebben te maken met sterk teruglopend kerkbezoek in onze stad. Twee kerken open houden in de binnenstad is op langere termijn financieel niet houdbaar”, zegt secretaris Frans Joosten na afloop. “Wij denken dat de Augustinuskerk de beste plek is om een vitale geloofsgemeenschap in de binnenstad van Utrecht in stand te houden. Dat heeft te maken met ligging, het aantal vrijwilligers en het kerkbezoek. Daar komt bij dat we een partij hebben gevonden die met volledig respect voor het gebouw de Catharina wil overnemen. “

Ingestort plafond

Er is wel een probleem. De beoogde nieuwe kathedraal, de Augustinuskerk, gelegen aan de Oudegracht in het hart van de Utrechtse binnenstad, is al een tijd dicht vanwege renovatie. Vlak voordat ze weer open zou gaan, kwam een deel van het plafond naar beneden. Het parochiebestuur kan niet voor de volle honderd procent garanderen dat de Augustinuskerk ooit weer voor de eredienst beschikbaar komt. Joosten: “Bouwkundig lijkt het te kunnen, maar we willen absolute zekerheid. We gaan alles op alles zetten om de Catharina te sluiten en de Augustinus open te houden. Mocht dat laatste niet lukken, dan wijken we uit naar een andere kerk, de Aloysiuskerk. Kardinaal Eijk kan zich hier ook in vinden, al heeft hij een duidelijke voorkeur voor de Augustinus. Daar voelt hij zich liturgisch goed thuis.”

Als alles volgens de plannen van het parochiebestuur verloopt, wordt de koop met Museum Catharijneconvent binnen enkele maanden beklonken en sluit de Sint-Catharinakathedraal uiterlijk in 2021 haar deuren. Toch geeft een deel van de parochianen zich niet gewonnen. Vaste kerkganger Pim Walenkamp: “We willen nog steeds graag met het bestuur in gesprek over onze ideeën om de Catharina beter te exploiteren. Als we niet gehoord worden, gaan we desnoods in beroep bij de paus.”