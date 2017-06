Utrecht gunt Willibrordkerk aan conservatieve broederschap

Pius X is met Utrecht overeengekomen om de schulden van de kerk over te nemen. De financiële problemen ontstonden na een jarenlange, uitvoerige restauratie. De gemeente stond garant voor de lening, maar zag weinig van haar geld terug.

Bekende Utrechters als historicus Maarten van Rossum, hoogleraar Paul Schnabel en cabaretière Claudia de Breij, gesteund door enkele duizenden inwoners, waren fel tegen de overname. Zij zijn bang dat de kerk op slot gaat voor het publiek en er geen culturele activiteiten meer zullen plaatsvinden. Ook de talrijke vrijwilligers die allerlei concerten, toneelstukken en andere activiteiten organiseerden, waren niet blij. Zij leggen nu unaniem hun taken neer. Ze willen niet samenwerken met Pius X.

De Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre (1905-1991) richtte in 1970 de Priesterbroederschap Sint-Pius X op uit onvrede met de kerkelijke vernieuwingen die door het Tweede Vaticaan Concilie in gang waren gezet. In Nederland heeft de broederschap naar schatting enkele honderden volgelingen.

Pater Carlo de Beer van Pius X zei eerder in Trouw dat er in de Willibrordkerk activiteiten plaatsvonden die “niet met het katholiek gebruik van een godshuis in overeenstemming zijn", "Zo is er een heel lelijk toneelstuk opgevoerd in de vorm van een nepbegrafenis. Dat mag je echt niet doen. Wij maken er weer echt een kerk van.”

De gemeente onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel, omdat er immers een scheiding tussen kerk en staat bestaat. Pius X heeft echter wel moeten beloven dat het bijzondere kerkgebouw open blijft voor het publiek, dat aan de financiële verplichtingen wordt voldaan en het monumentale karakter van het gebouw bewaard blijft.

ANP/Trouw

