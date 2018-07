Uit de kast komen als christen vond ik moeilijker dan als homo

Hoe gaat dat, (weer) gelovig worden op latere leeftijd? Veertig jaar woestijn, zegt het bijbelse beeld, veertig jaar deed ik niet aan God, en was mijn overtuiging die van het Niets. Er is niets, er was niets en er moet ook niets zijn.

Ik merkte het armoedige van dat antwoord vooral op tijdens reizen, bijvoorbeeld in een moslimland waar de lokalen nieuwsgierig vroegen: "En jij? Moslim, christen?" Daar stond ik dan met mijn creditcard, mijn bevoorrechte positie en mijn mond vol goedverzorgde tanden. "Ik ben niks." Dat is wel heel armzalig voor iemand die zich kennelijk buitenlandse reizen kan permitteren. Het niets als atheïstische zendingsboodschap.

Bij mij ging alles in slowmotion. Heel langzaam, jaar na jaar, stond ik me zelf iets meer toe. God zeggen. Bidden (stiekem, alleen thuis). Bij vrienden zo eens informeren naar de diepten van hun niet-geloof. Mocht ik er nog bij horen als ik, stel, stel, volkomen hypothetisch, mijzelf gelovig ging noemen?

Het mooist en trouwens ook het kleurrijkst om te vertellen is over flitsbekeringen. Saulus van Tarsus, toen nog de vervolger van de eerste christenen, die instemde met de steniging van Stefanus, de vroeg christelijke diaken aan wie ik mijn naam dank; Saulus die op weg naar Damascus een visioen kreeg waarin Christus hem opriep zich te bekeren. Het verhaal wil dat Saulus toen Paulus werd, de belangrijkste steunapostel van de christelijke kerk. Boem. In één keer. Dat is pas storytelling.

Verwondering

Toen ik met deze reeks begon in de krant, stond er aanvankelijk bij dat ik een coming-out beleefde als gelovige. Dat kan niet eeuwig doorgaan, dus werd het proefgeloven gewoon geloven, en is de nieuwigheid er voor de buitenstaanders wel van af. Niet voor mij, trouwens. De verwondering over de christelijke leer en haar verschillende tradities wil maar niet ophouden.

We hebben het nu over het Griekse begrip apokálypsis, dat letterlijk 'onthulling' betekent en zoveel wil zeggen als 'de openbaring van verborgen dingen door God'. In mijn geval was er geen sprake van een spektakelstuk. Als er al een doek werd weggetrokken die het geheim onthulde, nam dat jaren in beslag. Het nieuwsgierige publiek hield het op een goed moment voor gezien en was allang weer vertrokken, toen de onthulling eindelijk zijn beslag kreeg.

Dit aanzwellende weten, en ook het verzet daartegen, ken ik uit een eerdere levensperiode. Ik realiseerde het me nog eens toen ik de sympathieke film 'Love, Simon' zag, van regisseur Greg Berlanti. Middelbare scholier, zoon uit een liberaal denkend, niet-gelovig middenklassegezin wordt aanhoudend bezocht door fantasieën en visioenen van homoseksuele aard. Hij heeft aardige ruimdenkende vrienden, zelfs zijn vader die flauwe grapjes maakt over homo's is de eerste om zijn zoon serieus te nemen. Maar de zoon wil geen getuigenis doen. Hetero's hoeven dat toch ook niet? Je ziet hoe het geheim voor hem steeds groter wordt, het is belastend materiaal, dat hij tegen zichzelf verzamelt. Ook zonder directe, maatschappelijke afkeuring zien we hier een ellenlange worstelpartij. De homoseksuele jongeman wil 'gewoon' blijven, niet apart komen te staan. Hij wil vooral niet plotseling als een ander worden gezien: een geheel verbeterde versie van zijn oude Zelf.