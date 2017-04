Tweede oud-katholieke priester geschorst vanwege seksueel misbruik

Het gaat om een priester in Amsterdam, die al met pensioen was maar nog wel taken vervulde in de kerk. Zijn schorsing volgt op die van Nico S., eveneens oud-katholiek priester, die in Cambodja werd gearresteerd op verdenking van het maken van kinderporno. Hij zou tijdens zijn vakantie naaktfoto's hebben gemaakt van minderjarige jongens.

Die arrestatie was voor een maatschappelijk werker aanleiding om in de Volkskrant te vertellen hoe hij in zijn jeugd seksueel misbruikt en bloot gefotografeerd werd door de Amsterdamse priester. Hij zei ook dat Dirk Jan Schoon, de bisschop van Haarlem, hem ten strengste afraadde om een kerkelijke procedure te beginnen.

Schoon realiseert zich nu dat er in 2015 'wellicht te weinig tegemoet gekomen is aan de gevolgen van het misbruik voor het slachtoffer', schrijft hij in een officiële verklaring. Hij heeft de Amsterdamse priester alsnog op non-actief gesteld en de priester mag niet langer voorgaan in kerkdiensten.

De oud-katholieke kerk ontkent dat de bisschop het slachtoffer 'ten strengste zouden hebben afgeraden’ om een kerkelijke of juridische procedure te starten. "Er is door de bisschop van Haarlem en door de plaatselijke pastoor steeds integer met hem gezocht naar wat zijn belang het best diende en daarin had zo’n advies geen plaats."

