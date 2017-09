Twee stapjes vooruit

De moslimwereld is een wervelwind van ordeloze stappen in alle richtingen, vooruit, achteruit, naar boven, naar beneden, links en rechts, heen en terug, schoppend, stampend en slingerend. Of dat allemaal ook naar een doel leidt is onduidelijk, laat staan welk doel.

Lees verder na de advertentie

Transgenderschool De afgelopen week waren er stappen vooruit. De zender 'Voice of America' ontdekte dat een religieuze school voor transgenders in de Javaanse stad Yogyakarta, gesloten in februari vorig jaar, zijn activiteiten heeft hervat, met stille trom, al weer sinds een jaar. De school geeft islamitisch onderricht en verleent hulp aan niet-hetero's. De leiding heeft de 55 jaar oude activist Shinta Ratri, zelf een diepgelovige transgender. De school ging dicht toen in februari vorig jaar er in Indonesië een anti-homogekte uitbrak, waarin zelfs ministers tekeer gingen. De minister van defensie beschreef de homobeweging als een westerse oorlog tegen Indonesië's soevereiniteit. Psychiaters noemden homoseksualiteit een geestesstoornis en een virus. Ze bepleitten therapie, ook voor transgenders. Een bewindsman in ruste riep via Twitter op alle homo's te doden. In dat opgehitste klimaat sloten de autoriteiten de school van Shinta Ratri, na een volksvergadering. Deze stappen vooruit zijn voor de islamitische wereld zelfs belangrijker dan een militaire uitschakeling van IS Theologisch ligt het met transgenders lastig. De Koran noemt ze niet en veroordeelt ze dus ook niet. Op de Koran kunnen haters van transgenders zich daarom niet beroepen. Wel kunnen ze, en dat doen ze ook, alles wat afwijkt van de heteronorm onderbrengen in het begrip zina, niet-geoorloofde seks. Dat uitgerekend in Yogyakarta deze school moest sluiten was extra pijnlijk. In Indonesië bestaat in normale tijden veel tolerantie voor transgenders. Op het eiland Sulawesi is een stam die het mensdom onderverdeelt in maar liefst vijf genders. Vooral Yogyakarta geldt als verdraagzaam. Zelfs in de anti-homostorm nam de sultan van Yogyakarta het op voor transgenders. Hun school draait dus weer en Indonesië is nog steeds soeverein.