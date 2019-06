Twee maanden na de brand is er weer een mis in de Notre-Dame, maar wel met een helm op

Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit hield de dienst voor dertig priesters in de kapel achter het koor. Deze kapel van de Maagd is gespaard gebleven bij de brand die grote delen van de kathedraal heeft verwoest.

“Deze dienst is een herinnering dat de kathedraal nog leeft. Het is waar de Notre-Dame voor is gebouwd", zei Aupetit.

Puin Er waren vanwege veiligheidsredenen geen gewone kerkgangers aanwezig bij de mis, alleen priesters. Het gebouw verkeert nog in slechte staat en meerdere muren en stukken dak staan nog op instorten. Ook ligt er nog veel puin in en rond de kathedraal. Op 15 april brandde een groot deed van het monument af. Zo is de iconische torenspits door de vlammen verzwolgen en is van het eeuwenoude houtwerk weinig meer over. De restauratie van de kathedraal kan nog decennia duren. Rijke Franssen zegden in de dagen na de brand miljoenen euro's toe voor de restauratie, maar twee maanden later valt de opbrengst tegen, werd afgelopen week duidelijk. Van de beloofde 850 miljoen euro is slechts 82 miljoen binnengekomen. De rijke families Arnault en Pinault, die samen 300 miljoen beloofden, geven alleen als er daadwerkelijk wordt gerestaureerd. Bekijk de beelden van de mis hieronder.

