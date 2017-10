Twee christelijke partijen in het kabinet, maakt dat wat uit?

Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch Lees verder na de advertentie "Bij het beoordelen van politieke voornemens laten we ons leiden door de boodschap van Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si. Het centrale woord daarin is: integrale ecologie. De kerk kijkt of in de politiek de cultuur van het leven wordt bevorderd of niet. Sociale gerechtigheid, de bescherming van moeder aarde, de bescherming van het ongeboren leven en de zorg voor vluchtelingen, dat zijn de kernpunten. We zijn zo'n rijk land, een minimumniveau moeten we garanderen. Als kerk blijven we daar op hameren. Gerard de Korte "Vanuit dat denken ben ik blij dat de vier partijen er een tandje bij willen zetten met het beschermen van de aarde. Alles wat helpt, ook bij het oplossen van het klimaatprobleem, heeft onze hartelijke steun.

Geen dak boven Zijn hoofd "Bij vluchtelingen zeggen wij: weet dat Jezus ook wel eens geen dak boven zijn hoofd had. Dat moet ons extra gevoelig maken voor de noden van vluchtelingen. Tegelijkertijd zie ik dat er bezorgdheid is in de samenleving, over het aantal mensen dat komt en over hun achtergrond. Dat deze mensen echt goed kunnen integreren is daarom extra belangrijk. Het is goed dat het kabinet daar werk van maakt. "Voor iedereen die zich op Nederlandse bodem bevindt, moet een minimum aan voorzieningen zijn, dus ook voor mensen die terug moeten. Daartoe zijn we gehouden, vanuit de waardigheid van de mens en vanuit naastenliefde. We zijn zo'n rijk land, een minimumniveau moeten we garanderen. Als kerk blijven we daar op hameren. "Vaak zijn wij bondgenoot van de overheid, zeker als er maatregelen worden genomen die de sociale cohesie versterken. Maar wij mogen ook luis in de pels zijn, bij de aandacht voor de kwetsbare mens. Ik lees zorgelijke analyses over de mensen aan de onderkant, dat zij erbij inschieten. Dat kan niet, ook weer vanuit die notie van menselijke waardigheid en fatsoen.

Hanteerbaar compromis "Het compromis over hulp bij voltooid leven vind ik hanteerbaar. Wij zijn altijd tegen geweest, de overheid moet mensen niet begeleiden naar de dood maar naar het leven. Maar twee christelijke en twee liberale partijen hebben een coalitie gesmeed, zij moeten tot een compromis komen. Ook bij abortus zit er een groot verschil tussen wat de kerk vindt en wat politiek haalbaar is. Vanuit kerkelijk perspectief willen we het kind beschermen vanaf de conceptie, maar we snappen dat dit in Nederland een gevoelig thema is. Daar willen de meeste politieke partijen niet aan morrelen. "Ik wens het kabinet Gods zegen. We volgen het welwillend, maar kritisch. Ook in het verleden hebben we kabinetten aangesproken of ze wel voldoende deden voor de armen. Als er een blinde vlek is, dan verheffen wij onze stem."

Peter van Gool, bestuurslid D66-werkgroep religie en levensbeschouwing, fractievoorzitter D66 in Tilburg "Voor D66 is het best spannend om in zee te gaan met twee christelijke partijen. Onze liberale vrijheidsagenda verhoudt zich soms wat lastig met hoe mensen met een religieuze oriëntatie de zaken aanvliegen, zeker als het gaat om medisch-ethische kwesties. Wij zijn daar heel vrij in, we leggen de keuzes dichtbij het individu. Onze werkgroep omarmt dat basisprincipe, die individuele vrijheid is ook onze drijfveer. Ik kan gelovig zijn, ik heb religieuze principes, maar er zijn anderen die er anders over denken. Het is wel belangrijk dat we oog hebben voor andere standpunten en waar die vandaan komen. Dat helpt als je met elkaar samenwerkt. "In het regeerakkoord is er respect voor andere meningen. Ik vind het heel evenwichtig. Als D66'er en als bestuurslid van onze werkgroep herken ik me erin, het is knap opgeschreven. "Dat zie ik aan de vrijheid van onderwijs, een gevoelig onderwerp in deze combinatie van liberale en christelijke partijen. De vrijheid van onderwijs wordt gewaarborgd en zelfs iets uitgebreid, ouders krijgen meer mogelijkheden om een school te stichten. Aan de andere kant ziet de inspectie er scherper op toe dat scholen de burgerschapsopdracht uitvoeren. Hoe verhoudt de school zich tot de samenleving, wordt er aandacht besteed aan seksuele geaardheid? Zo is er gezocht naar evenwicht. We vragen meer van mensen zelf, lokaal zie je daarbij de waarde van organisaties, ook religieuze Peter van Gool

Maatschappelijke organisaties belangrijker "Het kabinet ziet geloofsgemeenschappen als een van de positieve krachten in de samenleving. Dat komt van nature misschien niet meteen uit D66. Maar maatschappelijke organisaties worden steeds belangrijker, ook in de stad. We vragen meer van mensen zelf, lokaal zie je daarbij de waarde van organisaties, ook religieuze. Dat is een kanteling en het regeerakkoord zie ik als ondersteuning. "Ik ben blij dat het roze akkoord een plek heeft gekregen. Die afspraken over de rechten van homoseksuelen, LHBTI, markeren de vrijheid van individuen. Ook in religieuze zin: je kunt gelovig zijn, maar je kunt er ook van afzien. In religieuze gemeenschappen kan het heel moeilijk zijn van geloof te veranderen of je ervan af te keren. Het is belangrijk dat die vrijheid wordt gewaarborgd. "Ja, ik heb alle vertrouwen in dit kabinet. Ik ben optimistisch over het akkoord. Ik hoop dat de partijen verbinding zoeken met organisaties. Het is mooi opgeschreven, maar het gaat wel om de uitwerking."

Theo Brand, woordvoerder van de Linker Wang, de religie-werkgroep van GroenLinks "Vrede, duurzaamheid en solidariteit, voor de christelijke kerken wereldwijd en ook voor de Linker Wang zijn die thema's juist in 2017 relevant als toetsingskader voor waar het met de politiek en wereld heengaat. "Vorige week kreeg de internationale vredesorganisatie ICAN de Nobelprijs voor de vrede, ook dankzij de Nederlandse tak, Pax. Wat was er mooier geweest dan dat het regeerakkoord daarbij had aangesloten en dat wij nu het anti-kernwapenverdrag zouden ondertekenen? Het is een gemiste kans dat dit niet gebeurt. Dat het kinderpardon niet wordt versoepeld is dieptriest Theo Brand "Er wordt geïnvesteerd in zorg, de kinderbijslag gaat omhoog. Dat is goed, maar de rode lijn in het sociaal-economisch beleid is toch dat de verschillen tussen rijk en arm groter worden. De vermogensbelasting gaat omlaag, maar de boodschappen worden duurder. Dat zie ik niet als gerechtigheid.

Stip aan de horizon "Ik vind het prachtig dat de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag moet, dat is een stip aan de horizon. Maar er zit een adder onder het gras: een derde wordt gehaald door het onder de grond te stoppen. Echte keuzes blijven uit. Dat is geen rentmeesterschap, maar het probleem verstoppen om zoveel mogelijk op de oude voet verder te kunnen gaan. "Het is goed dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking weer op het niveau van de internationale normen komt. Maar van dat bedrag betaalt het kabinet maatregelen die vluchtelingen buiten de deur moeten houden. Ik vind het heel lastig daar de christelijke barmhartigheid in terug te vinden. En dat het kinderpardon niet wordt versoepeld is dieptriest. "Het is lastig te zeggen of het beter was geweest als GroenLinks wel had meegedaan. Misschien hadden we een andere richting kunnen inslaan, maar je moet dan veel concessies doen. Jezus zei: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar als je politiek bedrijft, ben je wél van deze aarde. Je moet altijd compromissen sluiten. Ik vind het goedkoop om te zeggen dat de ChristenUnie haar sociaal-christelijke idealen verkwanselt. Dit regeerakkoord heeft goede elementen, maar het gaat met het klimaatbeleid niet ver genoeg en het zet solidariteit op de helling.

Ds René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland "Het is sowieso mooi dat we weer een kabinet hebben. In dit versplinterde politieke landschap zijn er politici die het algemeen belang voelen, die de bereidheid hebben zich voor het gezamenlijke in te zetten. Dat heeft alles met mijn opvatting over het geloof te maken. Het is een christelijke boodschap, dat je het gemeenschappelijke zoekt, dat je oog hebt voor het belang van de ander en de ander wat gunt. "Het kabinet reikt ons een prachtig thema aan met het motto: vertrouwen in de toekomst. Mij raken die woorden. In verkiezingstijd was er veel gesomber, maar nu staat het vertrouwen in de toekomst voorop. Het gaat me daarbij wel om het vertrouwen van álle Nederlanders, niet alleen van de normale Nederlander, want wie is dat en wie niet?

Elk mens telt "Vertrouwen is niet zo moeilijk voor mensen die het goed gaat. Maar het kabinet moet zich ook verantwoordelijk weten voor kwetsbare mensen. Dat is voor de kerk een punt van aandacht. Elk mens telt. Maar vanuit de notie van barmhartigheid kun je zeggen dat het sociale gehalte van de samenleving wordt afgemeten aan de zorg voor de kwetsbaren. "Ik ben nieuwsgierig hoe het beleid uitpakt voor vluchtelingen. Wordt het motto van het kabinet een appel om voor hen vertrouwen in de toekomst te krijgen? Zij zullen, als ze mogen blijven, sneller de taal leren. Dat hebben wij als kerk altijd benadrukt, hou de menselijke waardigheid hoog. Daarvoor is onderwijs belangrijk. Van mij had het kinderpardon wel wat ruimer gemogen. In de kerk wordt daar verschillend over gedacht, maar ook voor de kinderen van vluchtelingen moeten we een basis van vertrouwen bieden. Het is wel een pré dat er twee christelijke partijen in het kabinet zitten René de Reuver