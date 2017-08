Trumps dominees willen een woordje wisselen met de paus

De Trumpvoorgangers zijn boos over een vlammend betoog dat vorige maand in La Civilta Cattolica stond, een jezuïetenkrant die alleen stukken publiceert die geaccordeerd zijn door het Vaticaan. De krant richtte haar pijlen op wat ze ‘evangelicale fundamentalisten’ noemde: de conservatieve witte protestanten die massaal op Trump stemden en hem aan de overwinning hielpen. Hun rechtse politiek strookt niet met de boodschap van het evangelie, luidde de conclusie.

Het leiderschap van de Amerikaanse katholieke kerk trok de afgelopen jaren regelmatig samen op met evangelicals, bijvoorbeeld in de strijd tegen abortus en het homohuwelijk. Nu worden katholieken en evangelicals met open armen ontvangen in het Witte Huis en dat leidt tot onfrisse taferelen, stelde La Civilta Cattolica.

Een verzoeningsronde is geen overbodige luxe. De felle taal in het Vaticaanse artikel laat wederom zien dat er een enorme kloof gaapt tussen Franciscus’ Vaticaan en de geestelijken met wie Trump zich omringt. Beide houden er een vrij letterlijke uitleg van de Bijbel en een conservatieve zedenleer op na, maar als het gaat om vluchtelingen, de omgang met moslims, zorg voor de armen en het klimaat, spreken ze andere talen.

Het artikel noemt geen namen, maar de evangelicale voorgangers, kerkleiders en voorzitters van lobbyclubs die samen Trumps religieuze adviesraad vormen, voelen zich geschoffeerd. Laten we in gesprek gaan, oppert adviseur Johnnie Moore nu in een brief die hij naar paus Franciscus heeft gestuurd. “We merken dat er in deze tijden van voortdurende vervolging, politieke polarisatie en wereldwijde conflicten ook pogingen zijn om katholieken en evangelicals tegen elkaar uit te spelen.”

Samen optrekken

Toch weten ze in Rome en Washington: we hebben elkaar nodig. Een paar weken geleden bijvoorbeeld mengden zowel het Vaticaan als christelijk-rechtse Amerikaanse groepen zich in de discussie over de behandeling van de terminaal zieke baby Charlie Gard. Uiteindelijk twitterde niet alleen Franciscus over Charlie, Trump deed dat ook. Verder maken beide kampen zich zorgen over christenvervolging - ook zo’n gebied waarbij samenwerking heilzaam kan zijn.

We zijn bereid om morgen naar Rome te vliegen Johnnie Moore

Het zou zonde zijn als de relatie tussen Washington en Rome zou bekoelen, zegt Trumpadviseur Moore tegen Time. “We zijn bereid om morgen naar Rome te vliegen en in gesprek te gaan met wie dan ook.” Onenigheid is geen ramp, schrijft Moore in de brief. “We kunnen het ook oneens zijn in een vriendschappelijke context. Al ga ik ervan uit dat we wederom zullen constateren dat we het vaker wel met elkaar eens zijn dan niet.”