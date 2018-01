Trumps dominees schuiven aan bij de oppositie

In het Capitool in Washington ging een deel van de adviesraad donderdag om tafel met Nancy Pelosi, de fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Onderwerp van gesprek waren de zogenoemde 'dreamers', 690.000 kinderen van illegale immigranten uit onder meer Mexico, El Salvador en Guatemala, die nu in het middelpunt staan van de politieke belangstelling.

De afgelopen jaren konden dreamers in de Verenigde Staten studeren en werken zonder te hoeven vrezen voor deportatie. In maart kan dat veranderen, want dan verloopt Daca, de wet die hen beschermt, en lopen 22.000 van hen de kans alsnog uitgezet te worden. Trump wil die wet niet verlengen, maar is wel bereid tot een compromis. Die kan er alleen komen met steun van Democratische parlementariërs, en dus moet Trump een plan smeden dat de immigratie-hardliners in zijn eigen partij tevreden stelt én een dreamer-oplossing biedt waar links mee kan leven.

Evangelicals staan nu boven de partijen Trumps zogenoemde 'hof-evangelicals' spelen daarin nu een belangrijke rol. Hun achterban is overwegend rechts - van de witte conservatieve protestanten die vorig jaar naar de stembus gingen koos 80 procent voor Trump - maar als het gaat over immigratie, zijn prominente evangelicalen sinds een jaar of vijf veel ruimhartiger dan hun partij. Zo is er een speciale lobbyclub die probeert om Republikeinse politici te overtuigen dat illegale immigranten recht hebben op naturalisatie. En terwijl Republikeinse gouverneurs in conservatieve staten vorig jaar weigerden vluchtelingen uit Syrië en Irak op te nemen, riep het grote conservatieve kerkgenootschap Southern Baptist Convention haar lidkerken op om de deuren wél open te zetten. Inmiddels hebben kerken door het hele land hulpprogramma’s voor immigranten, variërend van evangelisatieprojecten tot praktische hulp aan statushouders. Bijna elke christelijke leider spant zich in voor een permanente oplossing Johnnie Moore (hof-evangelical) Nog lang niet alle evangelicalen hebben warme gevoelens voor nieuwkomers - uit peilingen blijkt nog steeds dat velen bang zijn voor verlies van hun baan en van de 'eigen' cultuur. Maar onderzoekscentrum Pew constateerde laatst wel dat 62 procent van de blanke evangelicalen vindt dat het mogelijk moet worden voor illegale immigranten om legaal te worden. Daar komt bij dat dreamers politiek vrijwel onomstreden zijn. Een overgrote meerderheid van de Amerikanen is het eens: die moeten kunnen blijven.

Dan maar met de Democraten 'Bijna elke christelijke leider spant zich in voor een permanente oplossing', zegt Johnnie Moore, de officieuze spreekbuis van de hof-evangelicals, tegen de Washington Post. 'En wij, die nauw contact hebben met de regering, zijn ervan overtuigd dat de president oprecht streeft naar een wet die dreamers beschermt.' De boodschap is duidelijk: als de president zijn evangelicale achterban te vriend wil houden, zal hij moeten luisteren naar links Fractievoorzitter Pelosi en haar collega-Democraten zijn daar ook voor, maar de evangelical-prominenten leggen nu voor de zekerheid dus toch maar aan met links. Het doel van hun bijeenkomst is niet bekendgemaakt, maar de boodschap aan de president is duidelijk: als de president zijn evangelicale achterban te vriend wil houden, zal hij moeten luisteren naar links.