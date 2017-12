Trump zet kerstoffensief in tegen de ‘war on Christmas’

Ken je dat, zei Donald Trump vorige zomer tijdens een speech in Washington, dat je in december naar een winkel gaat en dat je nergens het woord Kerstmis ziet? “Maar dan staat er wel overal ‘fijne feestdagen’. Waar is de Kerst? Ik zeg altijd tegen mijn vrouw: mijd die winkels. Ik wil Kérst zien.”

Zijn christelijke toehoorders - Trump sprak die dag op de rechts-christelijke Value Voters-conferentie - barstten uit in applaus. Eindelijk iemand die een vuist durfde te maken tegen de politiek correcte dwingelandij die Kerst in de greep hield. Wat, zo vroegen zij zich af, was er in vredesnaam in Amerika gevaren dat in sommige winkels de caissières je geen ‘merry Christmas’ meer wensten, maar het kleurloze ‘happy holidays’ (‘fijne feestdagen’)?

Trumps christelijke fans kenden de zogenoemde ‘war on Christmas’ van de rechtse en nationalistische nieuwzender Fox News, die sinds een jaar of tien in december uitgebreid verslag doet van alle incidenten die erop zouden wijzen dat Kerst in de verdrukking zit. Een cultuurstrijd, die doet denken aan de ophef die in Nederland de afgelopen jaren ook een paar keer ontstond rond feestdagen. Zo oogstte de HEMA vorig jaar wat kritiek toen het op de omslag van haar paasfolder een mand paashazen voorzag van de tekst ‘vrolijk voorjaar’.

De afbraak van Amerika De ‘war on Christmas’ zou niet alleen de commercie treffen: openbaar bestuurders zouden ook meedoen aan dat politiek-correcte drammen. In een aantal plaatsen was de gemeentelijke kerststal geschrapt, omdat die de scheiding tussen kerk en staat zou aantasten. In krap tien jaar groeide de ‘war on Christmas’ uit van een obscure metafoor tot een van de belangrijkste 'bewijzen' dat progressieven Amerika afbraken. Nu is het moment daar: is Kerstmis ditmaal anders? Misschien. Trump heeft een soort kerstoffensief ingezet, maar dat komt niet in de vorm van wetten, en voor zover bekend ook niet in de vorm van verzoeken aan overheidsinstanties om personeel bij kerstrecepties en op kerstkaarten ‘merry Christmas’ te wensen. Wel in de vorm van retoriek. Zo sloeg Trump begin deze maand een expliciet christelijke toon aan toen hij de lichtjes in de Witte Huis-kerstboom ontstak. “Het kerstverhaal begon 2000 jaar geleden met een moeder, een vader en hun baby, en Gods allerbijzonderste geschenk: Gods liefde voor de hele mensheid”, zei hij. “Ieder jaar weer erkennen we tijdens Kerst dat de ware kerstgedachte niet draait om wat we hebben, maar om wie we zijn. We zijn allemaal kinderen van God.” Sinds een paar weken laat hij zich fotograferen en filmen met een kerstboom op de achtergrond. Niet het meest christelijke symbool misschien, maar toen Trump aankondigde dat hij van plan is om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem, stond die boom er wel nadrukkelijk.

'Merry Christmas' is nooit weggeweest En wat betreft die omstreden groet: op de kerstkaart van het Witte Huis heeft het neutrale ‘season’s greetings (vrij vertaald ‘prettige feestdagen’) plaatsgemaakt voor de christelijke groet. Een verandering inderdaad, maar geen ommezwaai, want tijdens toespraken en andere publieke gelegenheden wenste Obama zijn toehoorders ook regelmatig ‘merry Christmas’. Dank u, meneer de president, dat u een man bent van uw woord Presentator Todd Starnes van Fox News Zo vecht Trump nu met de enige twee wapens die er op dit punt toe doen: symboliek en beeldvorming. Met succes, zo lijkt het. Het belangrijkste vehikel voor die beeldvorming, Fox News, klopte Trump laatst op de schouder. “Hij heeft zijn belofte waargemaakt”, stelde presentator Todd Starnes. “Dank u, meneer de president, dat u een man bent van uw woord. Een man die zich er niet voor schaamt om te zeggen: ‘merry Christmas’.”