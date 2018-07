Trump geeft christenen wat ze willen

Menig linkse Amerikaan zal met de ogen gerold hebben toen pastor Robert Jeffress eind mei zijn president prees. Donald Trump weet precies wat zijn christelijke achterban belangrijk vindt, zei Jeffress op nieuwszender Fox News. In één adem ging de leider van een megakerk in Dallas en een van Trumps favoriete voorgangers een flinke stap verder: "Ik durf zonder aarzelen te stellen dat Donald Trump de meest 'faith friendly' (pro-christelijke, red.) president van onze tijd is."

Wie vond dat Jeffress wel erg hard van stapel liep, moet de komende maanden goed opletten. Vanuit het Witte Huis wijst Trump vanmiddag of vanavond een nieuwe opperrechter aan voor het Hooggerechtshof. Die kan doen waar evangelicals, de tientallen miljoenen conservatieve witte protestanten die Trump in groten getale blijven steunen, al jaren naar streven: abortus verbieden. En als dat te hoog gegrepen blijkt, kan de rechter toch in ieder geval helpen om het stevig in te perken. Er is een gerede kans dat één van die twee scenario's zich voltrekt.

'Biologische holocaust'

De biblebelt zal niet snel vergeten dat ze dat te danken heeft aan Trump. Abortus is hét thema van christelijk rechts. Al sinds de jaren tachtig is de strijd tegen 'het doden van onschuldige kinderen' voor evangelicalen de belangrijkste reden om Republikeins te stemmen, en al decennia stellen conservatief-christelijke lobbygroepen alles in het werk om de bouw van abortusklinieken tegen te gaan en hun subsidiekranen dicht te draaien. Evangelicale leiders omschrijven abortus vaak in termen van 'genocide' en 'doodscultus', een stille moordcampagne die ieder jaar miljoenen ongeboren Amerikanen in de kiem smoort. Christelijk rechts-grondlegger Jerry Falwell sprak zelfs van een 'biologische holocaust'. Wat Trump vandaag in gang zet, kan daar een einde aan gaan maken.

Maakt hem dat de meest pro-christelijke president in decennia? Andere evangelicale prominenten met wie het Witte Huis veel contact heeft, gaan zover niet. "Trump toont het leiderschap dat ons land en onze cultuur nu nodig heeft", oordeelde leidsman Tony Perkins van lobbygroep Family Research Council in januari in een podcast-interview. Toen hij als wedervraag kreeg of hem dat een moreel leider maakte, lette Perkins duidelijk op zijn woorden. En antwoordde hij droogjes: "Het maakt hem een leider". Maar, zo zei Perkins: "Beleidstechnisch heeft hij meer gedaan dan welke president dan ook in mijn levensjaren".

In die optiek hebben pastor Jeffress en Perkins 'helemaal gelijk', vindt John Fea, hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan Messiah College in Pennsylvania en auteur van het deze maand verschenen kritische boek 'Believe Me' over Trump-christenen. "Naar de maatstaven van christelijk rechts is wat Trump doet alles waar je als christelijke kiezer op kan hopen." De president scoorde punten met de verplaatsing van de Israëlische ambassade, waarmee Amerika zijn liefde aan het beloofde land betuigt en Jeruzalem meer doet lijken op hoe het er bij Jezus' wederkomst uit moet zien. En binnen de landsgrenzen krijgt conservatief christendom meer de ruimte. Christelijke scholen kunnen makkelijker aanspraak maken op subsidie, en wie op grond van gewetensbezwaren weigert een taart te bakken voor een homobruiloft, heeft van Trumps Witte Huis niets te vrezen.

Trumps regering speelt goed in op de angst die heerst onder het overgrote deel van de witte evangelicals die op hem stemden John Fea

Trumps regering speelt goed in op de angst die heerst onder het overgrote deel van de witte evangelicals die op hem stemden, meent Fea. "Dat is hier het sleutelwoord: angst. De vrees dat Amerika zijn christelijke identiteit verliest, of al verloren heeft. Dat evangelicals al sinds de jaren tachtig een stabiel stemblok vormen, is te danken aan het maatschappelijk verval dat ze menen te zien. De kerkgang loopt terug, in openbare scholen wordt niet meer gebeden en uit de Bijbel gelezen."