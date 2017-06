Trump breekt met de traditie, en viert geen Suikerfeest

Waarom Trump met de traditie breekt, maakte hij niet bekend. Zijn woordvoerders lieten de vragen die journalisten hierover stelden onbeantwoord, schrijft de Washington Post. Vorige maand zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken nog tegen persbureau Reuters dat ze ‘zochten naar opties om Eid al-Fitr in acht te nemen’, zoals het Suikerfeest in de Arabische wereld heet. Met Eid al-Fitr sluiten moslims de vastenmaand ramadan af.

Zijn voorgangers Obama, Bush en Clinton nodigden de afgelopen jaren steevast moslims uit voor een maaltijd in het Witte Huis. In 1996 organiseerde toenmalig First Lady Hillary Clinton een iftar, zoals de maaltijden heten waarmee moslims in de ramadan dagelijks het vasten verbreken. “Een beter begrip van de leerstellingen van de islam in ons nationaal bewustzijn zal ons helpen om kracht en weerbaarheid te bouwen als natie”, sprak Clinton tegen haar gasten. “De waarden die in het hart liggen van de ramadan – geloof, familie, gemeenschap en verantwoordelijkheid voor de minder bedeelden – vinden weerklank bij alle volkeren op deze aarde.”

Zaterdagmiddag, vlak voor aanvang van het Suikerfeest, kwam er wel een officieel statement waarin president Trump moslims fijne feestdagen wenst. Maar hij zette die gelukswensen niet op Twitter of Facebook, de kanalen die hij veelvuldig gebruikt.

Gematigde moslims bereiken

In een recent interview met de Washington Post blikt Charlotte Beers, een hoge ambtenaar uit de regering van president George Bush, terug op de iftars die werden georganiseerd. Het was ‘extreem belangrijk’, zei Beers. “We waren het er allemaal over eens dat we de gematigde moslims moesten zien te bereiken en erkennen dat zij net zo bezorgd waren over de omstandigheden als wij.” En: “Mijn persoonlijke mening was dat dit een betekenis heeft voor de hele grondslag van wat de Verenigde Staten drijft – godsdienstvrijheid. Het kwam precies op het juiste moment, vonden we.”

De eerste Amerikaanse president die ooit een diner in het teken van de ramadan stelde was Thomas Jefferson in december 1805. Hij had toen Tunesische gasten op bezoek. Voor hen liet Jefferson het begin van de maaltijd uitstellen tot na zonsondergang.

Zaterdagavond begon het Suikerfeest, het duurt twee of drie dagen. Het gewicht van het Suikerfeest, of Eid al-Fitr, is in het Midden-Oosten te vergelijken met dat van het Kerstfeest in het Westen.