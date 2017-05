Trump bezoekt de paus: een ontmoeting tussen twee tegenpolen

Eind 2013, Franciscus was ruim negen maanden paus, twitterde Donald Trump over hem: “De nieuwe paus is een nederige man, net als ik. Misschien is het daarom dat ik hem zo graag mag.” Mooi gezegd, maar het neemt niet weg dat er een oceaan van verschil ligt tussen de paus en de huidige president van de Verenigde Staten. Over tal van zaken denken zij totaal anders. Daarnaast staan ze ook nog eens allebei voor een compleet andere wereld.

Morgen om 8.30 uur schudt de schatrijke Trump in het Vaticaan de hand van een paus die in alles nederigheid wil uitstralen. De miljardair met het privévliegtuig op bezoek bij de bisschop van Rome die rondrijdt in een tweedehands auto en in een eenvoudig gastenverblijf woont waar zijn naam niet opstaat.

Ook als het om hun geloof gaat, staan ze mijlenver uit elkaar. Trump noemt zich weliswaar presbyteriaan, maar heeft in zijn leven tot nu toe niet echt blijk gegeven van een actief geloofsleven. Hij is gecharmeerd van het zogenoemde welvaartsevangelie: God wil dat het u goed gaat, en als u er financieel warmpjes bij zit, is dat een teken van zijn genegenheid. Franciscus heeft zich in de ruim vier jaar dat hij nu paus is juist een pleitbezorger getoond van diegenen die geen succes hebben en in de marge van de samenleving leven. Volgens hem zouden alle christenen dat moeten doen.

Als Franciscus Trump vanochtend de pauselijk bibliotheek heeft binnengeleid, ze zijn gaan zitten en hun hele entourage is weggestuurd, blijven zij alleen – samen met de tolk – achter voor een goed gesprek van naar verwachting drie kwartier. Beiden hebben hun eigen agenda voor deze ontmoeting. De paus zal het onder meer willen hebben over de wereldvrede, over de vluchtelingencrisis en over de bescherming van het milieu. Trump beschouwt dit laatste onderwerp toch vooral als een hobby van linkse politici. Tijdens zijn campagne beloofde hij dat de VS zich zouden terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. In maart van dit jaar ondertekende hij een decreet waarmee hij milieumaatregelen van zijn voorganger Obama terugdraaide.

‘De president zegt een christen te zijn, dus zal hij naar de paus luisteren’ bisschop Marcelo Sánchez Sorondo

De paus heeft de zorg voor het klimaat juist tot een van de speerpunten van zijn pontificaat gemaakt. In 2015 wijdde hij er zelfs een encycliek aan. In Laudato Si’ onderschreef de paus de theorie dat de mensheid voor een groot deel verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Volgens Franciscus is de inspanning om CO2-uitstoot tegen te gaan een ‘morele en religieuze noodzaak’.

Naar verluidt speelde hij zelfs achter de schermen een rol bij de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs. Volgens een naaste medewerker van Franciscus zal de paus, als het gaat om klimaatverandering, Trump gaan bekeren. “Ze zullen het eens worden”, zei bisschop Marcelo Sánchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie van Wetenschappen tegen een Italiaans persbureau. “De president zegt een christen te zijn, dus zal hij naar de paus luisteren”.

De vraag is natuurlijk of Trump zich zo devoot zal opstellen als de bisschop veronderstelt. Ook als het gaat om een onderwerp als migratie. De paus en Trump kwamen hierover in het verleden hard met elkaar in botsing. “Een man die het alleen maar heeft over muren bouwen in plaats van bruggen slaan, is geen christen”, zei de paus tijdens een persconferentie in het vliegtuig op de weg terug van een bezoek aan Mexico. Trump was op dat moment verwikkeld in de strijd om het Amerikaanse presidentschap. Franciscus doelde natuurlijk op het voornemen van Trump om op de Amerikaans-Mexicaanse grens een hek te bouwen om zo illegale immigratie een halt toe te roepen. Trump reageerde als door een adder gebeten op de pauselijke vermaning . “Het is schandalig voor een religieuze leider om iemands geloof te betwijfelen”, reageerde hij fel. Later voegde hij eraan toe dat de paus maar wat blij zou zijn dat hij, Donald Trump, president zou zijn als IS het Vaticaan zou aanvallen.

Toen Trump eenmaal in het Witte Huis zat, matigde de paus zijn toon. Tien dagen geleden keek hij tijdens een persconferentie vooruit naar de ontmoeting en benadrukte dat hij nooit een oordeel over iemand velt zonder eerst naar de betreffende persoon te luisteren. “Er zijn altijd deuren die niet gesloten zijn. Zoek de deuren die op zijn minst een beetje open staan. Ga er naar binnen en spreek over de dingen die je met elkaar gemeen hebt en ga dan door.” Verder zal Franciscus met tevredenheid hebben geconstateerd dat Trump in zijn toespraak die hij zondag in Saudi-Arabië over de islam hield, een gematigde toon aansloeg.

Twee wereldmachten Ook de Amerikaanse president zal de stekeligheden over en weer achter zich willen laten en toch vooral kijken waarover hij het met de paus eens kan worden. Hij zal waarschijnlijk de nadruk leggen op zaken als mensenhandel, terrorisme en de positie van de bedreigde christenen in het Midden-Oosten. Niet toevallig onderwerpen die ook de paus zeer aan het hart gaan. Het kan niet anders of de leiders van deze twee wereldmachten – hoe verschillend ook – zullen daar in de pauselijke bibliotheek inzien dat het van groot belang is dat zij het goed met elkaar kunnen vinden. In Rome was twee weken geleden plotseling een muurschildering te zien waarop hoe Franciscus hartstochtelijk een ‘duivelse’ Trump (compleet met hoorntjes) zoende. Dat is misschien wat te veel gevraagd, maar de ontmoeting tussen de paus en de president zou wel eens beter kunnen uitpakken dan velen tot voor kort hadden gedacht. Beluister ook de podcast De Roomse Loper waarin Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van der Heijden u tweewekelijks bijpraten over de stand van zaken in de katholieke wereld.

