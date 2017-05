Trudeau verzoekt de paus om excuses aan te bieden voor 'culturele genocide'

Trudeau bekende dit gisteren te hebben gezegd tijdens zijn bezoek aan de paus in Vaticaanstad. "Ik heb hem verteld dat het erg belangrijk is voor de Canadezen om zich met het verleden te kunnen verzoenen en dat zijn excuses aan de slachtoffers en hun nakomelingen daaraan zou kunnen bijdragen."

Vanaf eind negentiende eeuw werd ongeveer 30 procent, oftewel 150.000 van Canada's inheemse kinderen in zogeheten 'residentiële scholen' geplaatst; in een poging hen te ontdoen van de inheemse cultuur en taal. Velen werden hierbij het slachtoffer van fysiek en seksueel misbruik.

De scholen werden meer dan een eeuw gefinancierd door de overheid en het merendeel lag onder supervisie van de rooms-katholieke kerk. De laatste van deze scholen werd in 1996 gesloten.

Volgens de Canadese commissie stonden de handelingen van de rooms-ka­tho­lie­ke kerk gelijk aan 'culturele genocide'

Culturele genocide In 2015 oordeelde de Canadese Truth and Reconciliation Commission, die verhalen van de slachtoffers verzamelt, dat de handelingen van de rooms-katholieke kerk gelijk stonden aan 'culturele genocide'. De commissie deed 94 aanbevelingen, waaronder een formeel excuses van de paus op Canadees grondgebied voor de rol van de kerk in 'de spirituele, culturele, emotionele, fysieke en seksuele mishandeling van de kinderen'. Trudeau zei dat de paus hem er in hun onderlinge gesprekken aan heeft herinnerd dat zijn gehele leven gewijd is aan het helpen van de gemarginaliseerde mensen in deze wereld. "Dat hij voor hun vecht en dat hij ernaar uitkijkt om met mij en de Canadese bisschoppen samen te werken en een weg naar voren toe te vinden", voegde Trudeau eraan toe. Het is niet duidelijk of en wanneer de paus gehoor gaat geven aan het verzoek van de Canadese mi­nis­ter-pre­si­dent

Een triest hoofdstuk De Canadese minister-president gaf aan 'een persoonlijk, breed-opgezet en doordacht gesprek met de leider van mijn eigen geloof' te hebben gehad. Het is overigens niet duidelijk of en in hoeverre er afspraken zijn gemaakt over wanneer en of de paus gehoor gaat geven aan het verzoek van de Canadese minister-president. Trudeau is niet de eerste die de katholieke kerk om een excuses heeft verzocht. In 2008 deed voormalig Canadees minister-president hetzelfde, hij noemde de gebeurtenissen 'een triest hoofdstuk in onze geschiedenis'. Een jaar later uitte paus Benedictus zijn verdriet 'bij de angst die wordt veroorzaakt door het betreurenswaardige gedrag van sommige leden van de kerk'.

G7-top Trudeau bracht een bezoek aan Vaticaanstad als onderdeel van zijn deelname aan de G7-top in Italië. In dat kader gaf hij aan ook met de paus te hebben gesproken over klimaatverandering. Beide heren zijn het met elkaar eens dat de verandering van het klimaat wordt veroorzaakt door menselijk activiteiten. "We hebben het onder meer gehad over hoe belangrijk het is om het belang van wetenschap te belichten als basis van de bescherming van onze planeet en onze morele en ethische verplichtingen daartoe, en om zodoende een betere toekomst te bouwen voor alle mensen op deze aarde", verklaarde Trudeau.

