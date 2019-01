Touwtjespringen, jongleren en vechten met een lightsaber in monnikengewaad

Skateboarden, touwtjespringen, een bal hoog houden of jongleren – het is allemaal te zien op filmpjes die monniken de laatste tijd delen via sociale media, met de hashtag #ditkanikineenkasaya.

Lees verder na de advertentie

De filmpjes zijn gepost nadat bekend werd dat een boeddhistische monnik in Fukui een bekeuring kreeg omdat hij autoreed in zijn traditionele gewaad. Volgens de politieagent hinderde de kasaya de bestuurder bij het rijden.

De bekeuring werd al in september gegeven, maar de aandacht barstte los nadat de krant Yomiuri Shimbun (met een dagelijkse oplage van meer dan negen miljoen exemplaren) er op 29 december over schreef. De volgende dag plaatste Zuiho Yokoyama een video van zichzelf op Twitter, touwtjespringend in zijn kasaya. Die video kreeg vele duizenden ‘likes’ en ‘retweets’. Andere monniken volgden het voorbeeld van Yokoyama.

In de discussies op Twitter komt ook de vraag aan de orde waarom autorijden in een kasaya een probleem zou zijn, terwijl dat in een jurk volkomen legaal is. Ook maken twitteraars zich zorgen over de praktische problemen voor monniken als dit beleid in heel Japan wordt doorgevoerd.

Volgens de politie van Fukui kwam de agent tot het oordeel dat de monnik zo echt niet behoorlijk kon rijden. Dus zou de boete van 6000 yen, bijna vijftig euro, terecht zijn geweest. De monnik laat het er niet bij zitten, hij weigert te betalen en wil het op een rechtszaak laten aankomen. Daarin wil hij aantonen dat hij veilig kan rijden, ook in kasaya.