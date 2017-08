Ton Rombouts: 'Den Bosch is de hoofdstad van katholiek Nederland'

In de laatste van vier zomerspecials leggen Fens en Van der Heijden burgemeester Ton Rombouts van ’s-Hertogenbosch langs de katholieke meetlat.

Lees verder na de advertentie

Rombouts, die binnenkort afscheid neemt als burgemeester, vertelt over zijn katholieke jeugd en de impact die de vroege dood van twee broers op zijn leven heeft gehad. Hij praat openhartig over zijn lidmaatschap van de KVP en zijn ‘roeping’ voor het ambt van burgemeester. Verder spreekt hij de hoop uit dat zijn opvolger niet met zijn rug naar het bisdom ‘s-Hertogenbosch gaat staan. En al helemaal niet naar de Sint-Jan. “Ik vind dat een burgemeester, los van of je nou zelf actief of passief gelovig bent, aan een processie moet deelnemen omdat het in de stad waar je functioneert een instituut is.”

Ton Rombouts (66) werd geboren in een katholiek gezin in het dorpje Waspik bij Waalwijk (Noord-Brabant). Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde op een bestuurskundig proefschrift aan de Universiteit Twente. Daarna werd hij fractiemedewerker van de Tweede Kamerfractie van het CDA. In 1979 werd hij op 28-jarige leeftijd burgemeester van het Brabantse Wouw. Hij was toen de jongste burgemeester van Nederland. Later kreeg hij het voor het zeggen in Boxtel en in 1996 volgde zijn benoeming in ‘s-Hertogenbosch. Rombouts is in Nederland de langst zittende burgemeester. Op 1 oktober wordt hij opgevolgd door Jack Mikkers.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van De Roomse Loper.

U kunt zich op onze pagina op SoundCloud abonneren op de podcast en de app downloaden waarmee u de podcast direct op uw telefoon kunt beluisteren. Ook is de podcast te vinden op iTunes en kunt u De Roomse Loper volgen op Twitter.

Heeft u de vorige aflevering van De Roomse Loper al beluisterd? Dat kan hier.

Stijn Fens & Christian van der Heijden. © Maartje Geels

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.