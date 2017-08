Tolerante moslims gaan hun eigen weg

Her en der beginnen ruimdenkende moslims voor zichzelf. In Kopenhagen zette de vrouwelijke imam Sherin Khankan vorig jaar een eigen moskee op, dit jaar deed Seyran Ates hetzelfde in Berlijn. In Parijs en in het Verenigd Koninkrijk organiseren vrijzinnige moslims sinds enkele jaren hun eigen gebedsbijeenkomsten. En in Nederland beginnen kleine groepjes daar ook mee.

In elk geval twee groepen in Nederland organiseren 'inclusieve' gebedsbijeenkomsten. De vorig jaar opgerichte mensenrechtenorganisatie Muslims For Progressive Values Nederland (MPVN) komt sinds dit voorjaar om de zoveel tijd samen in een ruimte ergens in het het land - tot nu in Utrecht of Den Haag. Directeur Fenna ten Berge: "Dat we inclusief zijn betekent dat iedereen welkom is. Man, vrouw, homo, hetero, transgender, moslim, christen, atheïst."

Een moskee willen ze het nog niet noemen - de gebedsbijeenkomsten vinden plaats in zaaltjes, en er komen steeds hooguit tien mensen bij elkaar. Of toch? Ten Berge: "Eigenlijk is een moskee gewoon een plek waar je samenkomt om te bidden."

In de praktijk Dat iedereen welkom is, stellen ook traditionele moskeeën in Nederland voorop. "Zo schrijft de islam het voor", zegt Ten Berge, die gender- en islamwetenschappen studeerde, en zich ruim vijf jaar geleden tot de islam bekeerde. "Maar in de praktijk mankeert het daar nogal aan. Gebedsruimtes voor vrouwen zijn in moskeeën doorgaans achterafzaaltjes, waar soms luidsprekers het niet doen. Een vraag stellen aan de imam gaat dus ook niet zomaar, want die zit in een andere zaal. Ik schrik er nogal van hoe de islam gebruikt wordt om discriminatie en marginalisatie te verexcuseren. Daar moet iets aan gebeuren, vond ik." De islam roept op tot kritisch reflecteren Fenna ten Berge Online is het net zo, vindt Ten Berge. "Bijna alles wordt gesponsord door conservatieve moslims uit het buitenland. Er is bijna alleen maar fundamentalistische informatie. Als ik iets google, bijvoorbeeld: 'Hoe doe ik het gebed', dan kom ik al snel op de website van een bekende salafistische geleerde uit Saudi-Arabië. Ook als je in het Nederlands zoekt, kom je al gauw uit bij de website van de As Soennah-moskee in Den Haag." Deze Haagse moskee staat bekend als conservatief. Om tegenwicht te bieden publiceert de MPVN hun theologische posities op de website, vertelt Ten Berge. "Tolerante interpretaties van de islam, met de volledige onderbouwingen uit de Koran en de andere geschriften. Bijvoorbeeld: mag ik als moslima met een christen of joodse man trouwen? Ja, dat kan, en wij tonen dat aan op basis van de bronnen."

Geen nieuwe ideeën Muslims For Progressive Values is tien jaar geleden opgericht door de Amerikaans-Maleisische zangeres Ani Zonneveld. Maar al is de organisatie betrekkelijk nieuw, de ideeën zijn dat niet, benadrukt Fenna ten Berge. "De islam roept op tot kritisch reflecteren, en dus zijn er al verschillende interpretaties vanaf de begintijd van de islam." Een tweede groep, die gebedsbijeenkomsten organiseert in een Amsterdams kraakpand, wil niet bij naam genoemd worden. Ze blijven liever in de luwte. Het adres van de 'veilige spirituele haven', valt te lezen op hun facebookpagina, is pas verkrijgbaar na aanmelding. Maar er is wel een vaste bezoeker die iets wil vertellen. De 44-jarige Zuni Malik, geboren in Pakistan, opgegroeid in Amstelveen, bestelt een koffie in een etablissement op de Amsterdamse Zuidas. Haar pet met legerprint legt ze op tafel, en ze stelt zich voor. "Ik ben een lesbische Pakistaanse moslima." Van te voren gaf ze een waarschuwing: "Ik ben wel extreem hoor". Daarmee bedoelde ze dat ze op allerlei feesten komt, zegt ze met een glimlach. "Op feesten waar alles kan, en je mag doen wat je wilt, waar rubber gedragen wordt, niks is daar extreem." Nee, die tijdsbesteding is niet in strijd met haar religie, zegt Malik. "Ik geloof dat je een goed persoon bent als je niemand pijn doet, en niemand kwetst." Er komt straks een heel nieuwe stroming moslims Zuni Malik Ze is nu vijf of zes keer bij de gebedsbijeenkomst in Amsterdam geweest. "Het was heel intiem. Echt een veilige haven. Heel veel homo's en transgenders worden achtervolgd door hun families - ik ken een Afghaanse jongen die wordt bedreigd door zijn neven. Daarom zijn we heel voorzichtig." Zuni Malik © RV

Fase kraakpand Met haar eigen ouders heeft Malik nooit problemen gehad. "Ze zijn heel open-minded. Dankzij hen ben ik wie ik ben." Ook niet alle Nederlandse moskeeën sluiten mensen uit, zegt Malik. Toen ze laatst voor een bijeenkomst over lhbt-rechten in de Pakistaanse gemeenschap een imam zocht om te spreken, was die zo gevonden. "De eerste die we vroegen was ronduit onvriendelijk, maar er was er ook een Surinaamse imam die we helemaal aan onze kant vonden. Hij stelt dat je gewoon een relatie mag hebben met iemand van het gelijke geslacht." Hoe groot de behoefte aan progressieve islamitische organisaties is, valt lastig te zeggen. Maar zowel Malik als Ten Berge denkt dat die groeit. Ten Berge: "Er zijn heel veel moslims die ziek worden van het dominerende conservatisme en islamisme, van hoe de overheid in meerderheidslanden de islam gebruikt als middel om mensen te onderdrukken. Ik merk dat er steeds meer progressieve moslims zijn, en dat ze dat ook willen uitdragen." Van Malik mag het sneller gaan, zegt ze. "Ik vind het jammer dat wij nog in de fase 'kraakpand' zitten, en dat we hier nog niet zo ver zijn als in Berlijn en Kopenhagen." Vooral met oog op de toekomst. "Ik heb een vriendin en wil graag mijn familie uitbreiden. Mijn kinderen ga ik ook een islamitische opvoeding geven. Er komt straks een heel nieuwe stroming, en voor de volgende generatie is dat straks normaal. Voor hen doe ik dit allemaal."

