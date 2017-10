Tiny church moet populaire SRV-kerkwagen ontlasten

Meeliftend op de populariteit van tiny houses - duurzame miniwoningen - hebben christenen in Almere vergevorderde plannen voor de eerste tiny church van het land: een kapelletje dat om zijn as kan draaien, zodat de zonnepanelen erop zoveel mogelijk zon vangen.

Met de krimp waar veel kerken onder lijden, hebben de plannen niets van doen. Integendeel: de minikerk heeft juist met groei te maken. Stadsdeel Almere Poort werd vanaf 2005 uit de grond gestampt. Inmiddels wonen er zowat 12.000 mensen. Maar een kerk is er niet.

Dat moet anders, vond een aantal wijkbewoners. En dan niet door een traditioneel kerkgebouw neer te zetten, maar door naar nieuwe kerkvormen te zoeken. In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland werd een 'pioniersplek' opgericht. Daar zijn er in het land inmiddels tientallen van: nieuwe, onconventionele vormen van kerk-zijn. In Almere Poort werd dat de Kerk op Wielen: een omgebouwde SRV-wagen waar mensen terecht kunnen voor een gesprek over geloven, voor stilte, voor ontmoeting, voor Bijbelverhalen. Dat is een succes, de SRV-wagen is te klein.

De initiatiefnemers dienden het plan voor de tiny church in bij de gemeente, die een wedstrijd voor tiny houses had uitgeschreven. De plannen wonnen niet, maar daarmee zijn ze niet van tafel. Als het financieel en technisch haalbaar is, help ik graag mee, liet de wethouder weten. Daarom is een inzamelingsactie gelanceerd, de eerste toezeggingen zijn al binnen. Iedereen die meer dan 100 euro toezegt, mag een nachtje in de tiny church bivakkeren, ontbijt inbegrepen.