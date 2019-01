Theoloog Niek Schuman (1936-2018) ging van geloof naar hoop

Schuman (1936) groeide op in een burgemeestersgezin in Lopik. In het laatste oorlogsjaar zat het gezin op verschillende plekken ondergedoken: vader Schuman verzette zich tegen het nazibewind. Zoon Schuman ging theologie studeren in Amsterdam en werkte voorafgaand aan zijn academische loopbaan eerst een ­aantal jaren als predikant. Hij werd universitair docent Oude Testament en later hoogleraar liturgiewetenschap. Hij was actief aan zowel de VU in Amsterdam als aan de Theologische Universiteit Kampen.

In gereformeerde kringen was ­liturgie lange tijd een onder­geschoven kindje. Daar kwam in de ­jaren zestig en zeventig verandering in, mede door Schuman, die een grote liefde voor de ­liturgie ontwikkelde. Samen met anderen organiseerde hij vespers die op tv werden uitgezonden, in een tijd waarin een vesper als een vooral rooms-katholiek liturgisch verschijnsel werd gezien. Later was Schuman een van de samenstellers van het eerste protestantse handboek voor liturgie, ‘De weg van de liturgie’. Het werd een standaardwerk.

Zoals velen van zijn gereformeerde generatie ontwikkelde Schuman zich van ‘geloven in, naar hopen op’, vertelde hij vorige maand aan Het Friesch Dagblad. “Sommigen zullen zeggen dat ik dan vrijzinnig ben geworden. Nou, dat zij dan maar zo. Ik zie en voel mezelf nog altijd als ­iemand die het geloof bevindelijk beleeft. Het weten is een zoeken geworden. Vanuit een hoop waarvan ik weet dat zij naar een werkelijkheid verwijst, al zal die altijd anders zijn dan wij denken. Waarvan ik vanuit mijn christelijk geloof ook zeker ben, waarop ik vertrouw, maar die ik niet theologisch wil dichttimmeren.”

Vorige maand verscheen zijn ­laatste boek, ‘Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen’. Naast theologie gaat Schuman in op poëzie en beschouwt hij de stand van de wereld. Op de vraag in gesprek met Het Friesch Dagblad of hij denkt dat het goed komt met de wereld antwoordde hij: “Natuurlijk niet! Hopelijk wel.”

