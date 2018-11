Theoloog Miroslav Volf: We vergeten blij te zijn

Nee, zegt theoloog Miroslav Volf, geloven is niet het individueel vasthouden aan bepaalde geloofsvoorstellingen. Geloven is een manier om in het leven te staan. De afgelopen jaren richtte Volf – de Kroaat geldt als een van de invloedrijkste theologen van deze tijd – zijn blik op de relaties tussen verschillende religies. Welke waarden hebben ze gemeenschappelijk? En: wat heeft religie de moderne maatschappij te bieden? Veel, zegt Volt. Religie is volgens hem zelfs van onmisbare waarde.

“Ondanks alle verschillen stemmen de grote wereldreligies hierin overeen: ze willen het goede leven bevorderen. Het welzijn van mensen. Dat ons leven hier op aarde tot bloei komt. Een van de grootste problemen van het Westen is dat we een gedeeld idee van het goede kwijt zijn. Het goede is een privézaak geworden. Het is ‘van mij’, de steeds veranderende droom van mijn goede leven. En ik heb voortdurend andere bronnen nodig om mijn wisselende dromen te verwezenlijken. Dat kan geld zijn of kennis, reputatie, schoonheid. Doordat ik rusteloos deze bronnen najaag, veranderen ze al snel van een middel in een doel. Vergelijk het met een schilder die zo geobsedeerd is door de middelen voor haar kunst – een prettig atelier, de juiste verfsoorten en kwasten – dat ze haar plezier in het schilderen is kwijtgeraakt. We reflecteren maar weinig op wat we werkelijk belangrijk vinden en staren ons blind op de middelen om die onbereflecteerde doelen te bereiken. Daartussen bevindt zich vaak een heel oppervlakkig en onbevredigd bestaan.

“Dat verhaal is niet zo rooskleurig en gladjes, hoor. Veel mensen zien het als het doel van hun leven om hun persoonlijk geluk te laten toenemen en hun lijden te verminderen. Ook voor hen is liefde belangrijk. Maar liefde is voor hen niet meer het doel, maar een middel. Het is een middel om persoonlijk geluk te bevorderen. Om hun levensplezier te doen toenemen. En als liefde geen geluk oplevert, dan probeer je maar iets anders. Leven vanuit liefde is niet gemakkelijk en zal je juist veel kosten. Toch is die kostbare liefde de blijvende, duurzame kern van een werkelijk bloeiend leven.”

Die focus op het tot bloei brengen van ons leven, is dat niet heel horizontaal? Geloof is toch gericht op God?

“Ik zou eerder zeggen dat het over ‘gemeenschap met God’ gaat. En daar denken we vaak over in veel te abstracte en vergeestelijkte termen. Onze relatie met God gaat over alle onderdelen van ons leven. De beste omschrijving van het doel van het menselijk leven die de Bijbel geeft is ‘koninkrijk van God’, of zoals ik liever zeg: de wereld als Gods huis. Paulus geeft ergens drie termen die dat koninkrijk omschrijven: rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de heilige Geest. Dat vat wel zo’n beetje samen waar het om gaat.

“Vooral dat aspect van vreugde vind ik belangrijk. Dat gaat er niet om dat je je simpelweg goed voelt. Het gaat om jezelf goed voelen over iets wat ook echt goed is. Dat je verenigd bent met wat je liefhebt. In onze maatschappij zijn we vergeten blij te zijn. Twee kenmerken van onze tijd: onverzadigbare verlangens en onhaalbare verantwoordelijkheden. Beide laten ons hopeloos achter. We hebben nooit genoeg en wat we hebben vinden we niet goed genoeg. Vervolgens zijn we zelf ook nog eens nooit goed genoeg. Is dat nieuw? Nee, lees het bijbelboek Prediker maar. Dat is vol van de doem van ontevredenheid en de onmogelijkheid te kunnen genieten van wat het leven je geeft.

“Vreugde is iets heel anders dan lol. Vreugde kan standhouden, zelfs in het aangezicht van rouw en verdriet. Je werkelijk over de dingen kunnen verheugen zou vandaag weleens een daad van bevrijding kunnen zijn, of opstand zelfs. Vreugde bevat de boodschap dat het kwaad niet overwint.”