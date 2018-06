Thailand haalt de bezem door malafide tempels

Ze zijn gearresteerd bij arrestaties in mei, melden internationale media. Het nieuws daarover komt nu naar buiten. Onder de monniken zijn enkele leden van de Sangha-raad, het koepelorgaan van het Thaise boeddhisme, en de monnik Pro Buddha Issara, een rechtse activist die nauwe banden heeft met de premier.

Dat het er in hun tempels niet altijd verlicht aan toegaat, was al een publiek geheim. In een deel van de tempels is spiritualiteit een kwestie van transacties geworden. Monniken beloven hun volgelingen karma, in ruil voor forse donaties. Het geld klotst daar tegen de plinten, de monniken leven in grote rijkdom. Bij de invallen wilde de politie ook een zevende prominente monnik arresteren, maar die wist te ontkomen. Hij is afgereisd naar Duitsland en heeft daar asiel aangevraagd. Pogingen van de Thaise politie om hem te laten uitleveren hebben nog niks opgeleverd.

Politiek komen de invallen goed uit De militaire junta die in Thailand de dienst uitmaakt lijkt niet alleen gemotiveerd door zorgen over die tempelpraktijken; politiek speelt ook een rol. Zo kijkt de junta al enige tijd met argusogen naar de Maha Nikaya, een boeddhistische stroming die al enige tijd in de lift zit. De Maha Nikaya heeft banden met voormalig premier Thaksin Shinawatra, die in 2014 bij de coup door de junta van de troon werd gestoten. De komende maanden worden die twisten een zaak van nationaal belang. Als alles volgens plan verloopt, zijn er in februari 2019 verkiezingen, en de junta lijkt erop gebrand om de Maha Nikaya onder de duim te houden. Daar komt bij dat zuivering van de kloosters goed campagnemateriaal is. Veel Thai ergeren zich aan de corruptie onder monniken, en de junta profileert zich als anti-corruptiepartij.