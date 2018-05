Tegenactie: voor ieder stuk vlees dat Pegida roostert, krijgen moskeeën geld

Die anti-islamclub wil van 4 tot 8 juni achtereenvolgens in vijf steden varkensvlees op de barbecue gooien voor de deur van een moskee. Het is dan nog steeds ramadan, en dat vindt de beweging kennelijk een mooie manier van protesteren tegen de religie.

Verschillende gemeentes zoals Gouda en Utrecht zien dat niet zo, en wezen Pegida een andere locatie toe. In Rotterdam, Den Haag en Arnhem lijkt het vleesfestijn wel doorgang te vinden.

Voorberg wist dat in drie van de vijf steden waar Pegida wil barbecuen ook een afdeling van de door hem opgerichte PopUpKerk staat. En dat daar dus een achterban is om een heuse Ramadan Sponsortour mogelijk te maken tégen die barbecues. Voor elk stuk vlees dat op het rooster belandt, kunnen mensen geld toezeggen in hun stad. Bezoekers van zijn site kunnen er ook voor kiezen een vast bedrag te doneren per Pegida-aanhanger die komt opdagen. Uiteindelijk maakt Voorberg de eindsom dan over naar het desbetreffende gebedshuis. Vrijwilligers zullen in de buurt gaan staan om te turven hoeveel bezoekers de barbecues trekken en hoeveel worstjes die dan precies eten.

Ironisch genoeg staan de moskeeën juist in de 'geefstand' tijdens de ramadan en daarom ontvangen ze eigenlijk niets. "Maar ze zijn toch blij", zegt Voorberg. "Ik kreeg net een sms'je van een imam die aangeeft dat hij het geld mooi kan inzetten voor de buurtmaaltijd die zijn moskee binnenkort organiseert."