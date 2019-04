Sylvain Ephimenco schrijft een ode aan de Notre-Dame: ‘Zoveel meer dan een katholieke kerk’

In feite was het een ordinaire valstrik. Een beschamende poging om haar om de tuin te leiden en vervolgens op de plek te krijgen die mij twee decennia daarvoor, toen ik nog een jongetje van tien was, bijna had verpletterd. Door zoveel majestueuze schoonheid. Door het gewicht van al die eeuwen, een gewicht dat bij iedere looppas op je schouders drukt totdat je je onbeduidend voelt. Misschien ook door de ondefinieerbare hang naar mystiek die de onzekere atheïst soms in een aarzelende spijtoptant kan veranderen.

Toen ik twintig jaar eerder voor het eerst de Notre-Dame betrad, was ik nog dat kind dat bij iedere beproeving of twijfel in God kon kruipen voor bescherming. Met een rotsvast geloof en de vrees voor de zonde die je op een dag niet durft op te biechten. Voor mij liepen mijn ouders en oma Carmen. Mijn grootmoeder, die haar slaapkamer met plaatjes van madonna’s en christussen had behangen, leek nu zelf in een van haar prenten te zijn gekropen.

Zo stil, zo eerbiedig en zwijgzaam had ik haar nog nooit gezien. Wel zag ik hoe een traan in haar ooghoek begon te zwellen. In het halfduister, verzonken in de krankzinnig grote ruimte van de Notre-Dame, leken de beelden van heiligen, de personages op de immense schilderijen, met hun blik onze voortgang te volgen.

Victor Hugo

Later heb ik heel wat kerken en kathedralen bezocht, maar nooit meer dat gevoel ervaren dat de Notre-Dame me toen gaf. Schrijver Victor Hugo, die de kathedraal in zijn boek ‘Notre-Dame de Paris’ had bezongen, had ze in een seculiere zin gevangen: ‘Elke zijde, elke steen van dit eerbiedwaardige monument is niet alleen een bladzijde van de geschiedenis van het land maar ook van de wetenschap en de kunst’.

De spits van de Notre-Dame ten prooi aan de vlammen. © AFP

Deze gotische kathedraal was niet alleen het meest magistrale godshuis op aarde, maar ook het decor van mijn jongste verbeelding. Kort daarvoor had ik met open mond en op een zwart-wit televisie de film van Jean Delannoy gezien, een film die in het Nederlands ‘De klokkenluider van de Notre Dame’ (1956) heet. Esmeralda en de gebochelde! De kleine Italiaanse actrice Gina Lollobrigida verwikkeld in een onmogelijke liefde met Anthony Quinn als de Quasimodo uit Victor Hugo’s boek. Het tienjarige kind betrad die dag achter zijn betraande oma niet alleen het heiligdom van Parijs, maar ook een filmset à la Hollywood.

Heeft iemand ooit woorden gevonden voor een monument van acht eeuwen historie en schoonheid dat in brand vliegt

Maar ditmaal, we schrijven oktober 1985, moest ik mijn list en bedrog tot een goed einde brengen. De jonge Nederlandse die me vergezelde in Parijs, was al bijna tien jaar mijn echtgenote. Een Rotterdamse ex-hervormde die uit de kale en strakke protestantse klei was getrokken, een gebied waar kerken geen katholieke tierelantijnen mogen vertonen. Erger nog: ze had een nog grotere afstand van kerk en God genomen dan ik mezelf ooit had veroorloofd. Zelfs de status van cultuur-christen had ze afgezworen en op zondagochtend kon ze het klokgelui van de kerk om de hoek meestal alleen verdragen met een grimas.

Maar mijn list was helder: we zouden naar de door kunstenaar Christo ingepakte Pont Neuf gaan om daar een vluchtige blik op te werpen. De kranten in heel Europa waren er vol van. Van de oudste brug van Parijs naar de Notre-Dame is slechts een korte wandeling. Toen we voor de imposante gevel van de kathedraal stonden, maakte haar lichaamstaal een lichte beweging achteruit. Maar onder zachte dwang kreeg ik haar daar waar ik naar verlangde: in de ziel en het hart van de voorbije eeuwen. Van haar beleving van dit bijna gedwongen bezoek aan de Notre-Dame kan ik me niet alles herinneren, maar wel dat haar stilte even imponerend was als die van mijn grootmoeder twee decennia daarvoor.