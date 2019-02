Studeren in Medina zorgelijk? ‘De NCTV blijft hangen in oude definities’

Zoals een katholiek naar Rome wil, zo wil een moslim naar de Saudische stad Medina. Het aantal Nederlandse jongeren dat studeert aan de Islamitische Universiteit van Medina neemt toe, schreef de Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) in het deze week gepubliceerde dreigingsbeeld. Zorgelijk, is het oordeel, omdat de colleges in Medina uitsluitend gericht zijn op de overdracht van het salafisme, dat bekend staat als een radicale stroming binnen de islam.

Lees verder na de advertentie

Het opleiden van buitenlandse moslims is de missie van de Saudische universiteit, die islamitische kennis wereldwijd wil verspreiden. Dit jaar begonnen volgens de Facebookpagina ‘Studenten in Medina’ negentien Nederlandse mannen aan hun opleiding – vrouwen worden niet toegelaten. In totaal zouden er jaarlijks zo’n vijftig Nederlanders op de instelling rondlopen.

Jihadisten Daar worden ze vergezeld door studenten uit alle hoeken van de wereld: bij de start van het semester zouden 42 nationaliteiten in de zaal hebben gezet. De Saudische overheid schenkt studenten tijdens hun hele opleiding een studiebeurs en geld om boeken van te kopen. Ook de tickets van het thuisland naar Medina worden betaald en wie goede cijfers haalt krijgt een bonus. In een Facebook-filmpje is te zien hoe rijen vlaggen van over de hele wereld op een glimmend gepoetste vloer de studenten verwelkomen. De NCTV maakt zich zorgen over het groeiend aantal Nederlandse moslims dat naar Medina afreist, omdat het salafisme zou leiden tot radicalisering en vervreemding van de rest van de samenleving. Salafistische gemeenschappen blijken vind- en ontmoetingsplaatsen voor jihadisten, schrijft de NCTV. Ik heb juist dáár geleerd dat de islam mul­ti-in­ter­pre­ta­bel is en dat er niet één waarheid is Abdelouahab Bozha, afgestudeerd aan de Islamitische Universiteit van Medina Volgens Yassin Elforkani, die bekend staat als een liberale en moderne imam, gaat de NCTV daar te kort door de bocht. Hij betwijfelt in hoeverre het salafisme een springplank is naar terrorisme. “De NCTV maakt, in mijn optiek, een fatale fout in zijn analyse. Hij blijft hangen in oude definities.” De facebookpagina ‘Studenten in Medina’. © facebook Het salafisme in het Saudi-Arabië van nu is niet het salafisme van 20 of 30 jaar geleden, zegt Elforkani. “De afgelopen jaren zijn er heel veel ontwikkelingen geweest waardoor je bijna kan spreken van een soort light-salafisme. Boegbeelden van het salafisme hebben zich teruggetrokken en de interpretaties worden minder orthodox, ook als gaat om het gebruiken van geweld.” De imam spreekt van een positieve verandering die de NCTV niet uit het oog moet verliezen.

Gematigd Abdelouahab Bozha is een van de Nederlanders die is afgestudeerd aan de Islamitische Universiteit van Medina. Hij reageert via Facebook op een vraag van deze krant en laat weten dat de studie zijn visie over de islam alleen maar verbreed en gematigd heeft. Hij bestrijdt dat de Saoedische universiteit verantwoordelijk zou zijn voor de verspreiding van het salafisme naar Nederland. “Ik heb juist dáár geleerd dat de islam multi-interpretabel is en dat er niet één waarheid is”, schrijft hij. Daar komt bij dat Elforkani niet het idee heeft dat de universiteit van Medina de afgelopen jaren aantrekkelijker is geworden. De imam ziet juist een andere ontwikkeling: terwijl Medina vroeger de enige optie was voor een theologische studie, is het aanbod van theologische opleidingen nu vele malen groter. “Nederlandse moslims kijken ook naar opleidingen in Marokko, Egypte en allerlei andere landen. Ze zijn vaak op zoek naar een opleiding waarin ze breed onderwezen worden, en niet alleen vanuit een bepaalde stroming.”

Lees ook: