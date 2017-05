Stokslagen voor Indonesische mannen die seks met elkaar hadden

Het was de eerste keer dat het tribunaal een vonnis velde wegens overtreding van een wet uit 2014 die seks tussen leden van hetzelfde geslacht verbiedt.

De jonge mannen werden eind maart gearresteerd in hoofdstad Banda Atjeh, nadat bij buurtbewoners het vermoeden was gerezen dat ze gay waren. Een burgerwacht stelde zich vervolgens ten doel de twee op heterdaad te betrappen en voor het islamitische gerecht te slepen wegens hun seksuele geaardheid. De aanklager had tachtig slagen met de rotan stok geëist.

Mensenrechtenorganisaties omschreven de behandeling van het koppel als ontaard en vernederend en vroegen om onmiddellijke vrijlating. Human Rights Watch stelde vorige maand dat publieke geseling volgens de internationale rechtsregels als marteling geldt.

Sharia

Atjeh is de enige provincie in Indonesië met sharia-rechtspraak. De regering van het grootste moslimland ter wereld deed die concessie in 2006 om een eind te maken een jarenlange oorlog met separatisten. Twee jaar geleden werd een uitgebreide sharia-code van kracht. Op homoseksueel contact staat maximaal honderd stokslagen. De voorzitter van de driekoppige jury zei 85 genoeg te vinden omdat de mannen zo beleefd waren in de rechtszaal, meewerkten met de autoriteiten en geen strafblad hadden.

Andreas Harsono van de Indonesische afdeling van Human Rights Watch vreest dat het vonnis ook buiten de provincie Atjeh angst aanjaagt onder homoseksuelen. De circa 230 miljoen Indonesische moslims zijn over het algemeen gematigd: het land is het enige overwegend islamitische land waar homoseksualiteit niet strafbaar is, buiten de provincie Atjeh dan. Maar veel seculiere Indonesiërs slaan bezorgd gade hoe de conservatieve islam in het land aan kracht lijkt te winnen.

Afgelopen week verdween de christelijke ex-gouverneur van de hoofdstad Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, twee jaar de cel in wegens godslastering. Hij had tijdens zijn verkiezingscampagne gewaarschuwd voor de manier waarop conservatieve moslims een bepaald koranvers uitlegden. Volgens zijn tegenstanders beschimpte Ahok daarmee de Koran, en had de christelijke Ahok zich sowieso niet te bemoeien met het uitleggen van koranverzen.

