Steden willen beter zicht op omstreden moskeeën

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag krijgt steun van haar collega’s. Ook andere burgemeesters met moskeeën die geld zouden ontvangen vanuit het Midden-Oosten vinden dat er nu niet genoeg mogelijkheden zijn om ongewenste financieringsstromen en onverzoenlijke boodschappen in gebedshuizen aan te pakken.

Krikke riep zaterdagavond in Nieuwsuur op tot een wet om buitenlandse financiering van moskeeën in kaart te brengen en om te kunnen optreden tegen ‘ontwrichtende boodschappen’ in moskeeën. Volgens haar hebben gemeenten op dit moment onvoldoende middelen om tegen die boodschappen op te treden.

Krikke reageerde op berichten van Nieuwsuur en NRC Handelsblad dat de Haagse As Soennah-moskee buitenlandse financiers heeft die in verband worden gebracht met terrorisme. Bovendien zouden aan As Soennah verbonden predikers onverzoenlijke preken houden over ongelovigen en vrouwenbesnijdenis. Buitenlandse financiering op zich vindt Krikke niet problematisch, ‘wel als met het geld ook boodschappen of standpunten meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen’.

Ze krijgt bijval van collega’s wier gemeenten ook in de berichten genoemd werden. Zo laat haar Dordtse collega Wouter Kolff via een woordvoerster weten dat Dordrecht graag ‘stevig rijksbeleid’ wil om intolerante boodschappen te bestrijden. “Het gaat mij niet primair om buitenlandse financiering. Het gaat mij erom dat in sommige geloofsstromingen een klimaat gecreëerd wordt waarin haat en geweld een kans krijgen.” De woordvoerster wijst erop dat gemeenten zelf niet de middelen hebben om inzicht te krijgen in de financiering van geloofsgemeenschappen.

Meer mogelijkheden

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven herkent zich in de beweegredenen van Krikke. Ook hij is voor meer transparantie bij moskeeën, maar hij zou graag eerst contact hebben met zijn Haagse collega over hoe zij dit wil bereiken. In 2015 voorkwam de gemeente Eindhoven met een kort geding dat een omstreden prediker kwam spreken bij de islamitische stichting Waqf. In een latere bodemprocedure werd de gemeente in het ongelijk gesteld. Sindsdien is er geregeld overleg met de stichting over de predikers die de stichting uitnodigt, zegt een woordvoerder van Jorritsma.

Ook de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, laat weten dat hij met ‘alle stromingen in de Tilburgse samenleving’ in gesprek is. Hij wil net als zijn collega’s meer mogelijkheden om religieuze uitspraken die de rechtsstaat ondermijnen aan te pakken, evenals de financiers van omstreden moskeeën. Ook in Rotterdam wil de gemeenteraad ongewenste financiële steun vanuit het buitenland aanpakken. Het kabinet werkt aan een wet om buitenlandse financiering van religieuze instellingen in kaart te brengen.