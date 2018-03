Sta op Goede Vrijdag stil bij de ondraaglijkheid van het lijden

Als iemand uit zijn vriendenkring op Goede Vrijdag zijn verjaardag viert, gaat Erik Borgman daar niet heen. Feestvieren doet de theoloog niet op de dag waarop christenen wereldwijd stilstaan bij de kruisdood van Jezus. "Ik heb ook wel eens een belangrijke vergadering gemist." Borgman beseft dat hij steeds meer een uitzondering is. Voor veel mensen is Goede Vrijdag een vrije dag geworden als alle andere. Ze gaan winkelen of zo.

Zelf gaat Borgman vandaag in zijn eigen parochiekerk voor in de kruisweg, een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken. De kruiswegverering ontstond in de Middeleeuwen als een middel om Christus' lijden te overdenken door stil te staan bij kruisen of lijdenstaferelen, de zogenoemde kruiswegstaties. Die werden voor het eerst opgericht door pelgrims die het Heilig Land bezochten. Ze wilden - eenmaal thuis - de lijdensweg van Christus opnieuw beleven.

"Voor mij blijf het paastriduüm - Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht - het hoogtepunt van het kerkelijk jaar", zegt Borgman. "Daar draait het om. Het kruis met al zijn gruwelijkheid hoort daarbij. Anders wordt het iets van: 'Het komt wel goed op Paaszondag'."

Veertien kruiswegstaties

De hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University schreef een boekje over de kruisweg met meditatieve teksten en gebeden bij de veertien kruiswegstaties. 'Door het Lijden' is rijk geïllustreerd en dat is niet zomaar. Voor Borgman is het essentieel dat je ook in beeld de confrontatie met het lijden van Jezus aangaat. Maak het vooral niet mooier dan het is.

"Het christendom is een vreemde religie in allerlei opzichten. Er wordt inderdaad iemand in het centrum gezet die is doodgemarteld. Je kunt daaromheen lopen en het allemaal wat aardiger maken. Dan snappen mensen het beter. Ik zou zeggen: niet doen. Realiseer je hoe gruwelijk en uitzichtloos dat lijden van Jezus werkelijk was."

Bij de elfde kruiswegstatie - Jezus wordt aan het kruis genageld - schrijft Borgman: "Hij hangt aan het kruis om voor iedereen zichtbaar, volkomen vernederd en kapot gemaakt, te sterven."