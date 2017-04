Spinvis: Ik ben een enorme softie

De vraag waartoe wij hier op aarde zijn, is waarschijnlijk te complex voor onze geest - misschien kúnnen we dat niet eens begrijpen - maar als ik er dan toch een gooi naar moet doen, zou ik zeggen dat ik eerder geloof in eindeloze reeksen van oorzaak en gevolg dan in het sturende karakter van een of andere hogere entiteit.”

“Dat alles bestaat. Dat wij hier nu zitten, in het Centraal station van Utrecht, in deze zelfgemaakte wereld, en een gesprek voeren in onze zelfgemaakte taal: dat is voor mij het grote wonder.

In wetenschappelijke kringen leidt het vaak tot denkfouten; cijfers en feiten die niet in een bepaald model passen, worden genegeerd. Ik snap het wel: we begrijpen de wereld nu eenmaal beter als we naar een Mercator-kaart kijken, maar we leven in de werkelijkheid op een globe die eindeloos rondjes draait in een reusachtig universum. Onbegrijpelijk, ja, maar toch ook oneindig veel mooier?”

“Ik schrijf over situaties waar ik later het centrum uitsnijd zodat je uiteindelijk alleen de aanwijzingen overhoudt. Op die manier kun je als luisteraar je eigen invulling aan een liedje geven. Dat is volgens mij ook de essentie van dit gebod. Het geloof in een gesneden beeld is beperkend en misleidend.

We leven in het land waar het theaterlied per definitie een afgetekende inhoud heeft; iets tegen oorlog of over de liefde. Ik verzet me tegen die traditie. Ik word veel meer geïnspireerd door het surrealisme en het impressionisme van de Zuid-Europese poëzie en muziek.

“Mensen zijn héél graag gekwetst, denk ik wel eens. ‘Ik ben gekwetst, dus ik besta.’ Ik ben er nooit op uit om te provoceren - ik wil juist lief zijn, ik ben een ontzettende softie wat dat betreft - maar als iemand toch aanstoot neemt aan teksten die volgens hem of haar godslasterlijk zijn, dan is dat niet echt mijn probleem.

“Achteraf moet ik vaak constateren dat ik iets, bijvoorbeeld een cd maken, veel sneller had kunnen doen, maar blijkbaar heb ik al die kronkelige zijpaden, al die malle dwaalsporen en doodlopende weggetjes, nodig om daar te komen waar ik moet zijn. Ik ben niet lui, maar wel langzaam. Dat komt misschien ook doordat ik erg kan genieten van het maken zelf. Een God in mijn eigen tuin. Daar waar alles nog stil, rustig en van mij is.”

V Eer uw vader en uw moeder

“We woonden hier vlakbij, in de Willemstraat. Mijn ouders waren links, Humanisten, PSP’ers, activisten. Ons huis was ook een soort opvangadres van het JAC (Jongeren Advies Centrum, AV) waardoor we altijd mensen over de vloer hadden.

Vaak zaten er, als ik thuiskwam van school, wel twintig mensen aan de lange keukentafel van wie ik er hooguit vijf kende. Ik probeerde ze weg te denken - ze zijn er niet, ik zit hier alleen met mijn vader, moeder, broer en twee zusjes - of ging muziek maken om zo een plek voor mezelf te creëren.

We werden vrij gelaten. Er was ‘experimentele’ kinderopvang, zonder toezicht, en toen we naar school gingen was er niemand die erop aandrong om huiswerk te maken of voor een examen te leren. School afmaken? Niet belangrijk. Als je maar gelukkig bent.

Voor ons pakte het goed uit, we zijn allemaal goed terechtgekomen, maar ik ken ook generatiegenoten die zich met die vrijheid geen raad wisten en er aan onderdoor zijn gegaan. Misschien waren zij, met een beetje meer discipline, wel leuke, geslaagde mensen geworden. In plaats van junkies.

Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe het idealistische mensbeeld van mijn ouders langzaam afbrokkelde. Stonden ze eerst nog te zwaaien met het Rode Boekje, later moesten ze toch inzien dat Mao een van de grootste misdadigers uit de wereldgeschiedenis is geweest.

De vrouwenemancipatie waar mijn vader al in ’65 een groot voorstander van was (hij liep in die tijd, met z’n enorme baard, achter de kinderwagen) was eerst een strijd voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, maar nam begin jaren tachtig religieuze vormen aan waarbij de Vrouwencafé’s als kerken dienden. Toen hij op een dag een pak stencils bij het Vrouwencafé op de Oude Gracht wilde afgeven, mocht hij niet naar binnen. Omdat hij een man was. Ik zie nog voor me hoe teleurgesteld mijn vader was...

Beetje bij beetje werden mijn ouders met de grotere werkelijkheid geconfronteerd. Ze hebben zich hernomen, aangepast, maar zijn hun idealistische inslag nooit kwijtgeraakt. Dat is ook de instelling die ik heb meekregen. Empathisch zijn, begrip tonen, niet te snel oordelen: allemaal eigenschappen die nu in een kwaad daglicht staan (theedrinkende wegkijkers!), maar ik ben ervan overtuigd dat het de enige manier is om een samenleving draaiende te houden.

Mijn ouders wonen nu in Duitsland. Mijn vader heeft één been en één long, kan niet zonder zijn zuurstoffles, maar hij is erg gelukkig. Ik denk dat hij terugkijkt op een goed leven. Hij was wiskundeleraar. Voor hem was het doorgeven van kennis het allerbelangrijkst en dat heeft hij met veel zorg en liefde gedaan. En nu houdt hij met diezelfde overgave zijn tuintje bij.

Ja, natuurlijk houdt het naderend afscheid me bezig. Het is onvermijdelijk. En het gaat erg veel pijn doen... maar het is normaal, het hoort erbij. Eigenlijk neem ik al een leven lang afscheid. Ik kan me herinneren dat ik als kind al een sneeuwvlokje probeerde te volgen: in de lucht, op de grond, kleiner, kleiner tot het voorgoed verdwenen was.”

