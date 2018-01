Smartphones zijn net zo verslavend als drank en sigaretten

Het zal wel een kwestie van geluk zijn of van genetisch materiaal, zeker weet je zoiets nooit, al maak ik mezelf graag wijs dat mijn matigheid voortkomt uit diepgewortelde afkeer van afhankelijkheid. Slaaf worden van de perfide tabaksindustrie? No way!

Dat ik Oudejaarsnacht feestend doorgebracht heb op drie slokjes witte wijn, beschouw ik als een persoonlijke overwinning op de genotsmiddelenindustrie.

Drank raakt me niet, voor een appje ben ik minder immuun

In gezelschap wijs ik er graag op dat ‘verslaving’ een van de treffendste woorden in de Nederlandse taal is. Als je verslaafd bent, dan ben je een slaaf – laat dat woord tot jullie doordringen jongens en meisjes!

Minder immuun Voor de verslaving aan appjes, likes, tweets, mailtjes en meldingen ben ik dan weer minder immuun. De telefoon ligt naast je, je móet dat berichtje onmiddellijk checken, al zou dat ook best een uur later kunnen. Erger nog: juist als het schermpje niet oplicht, zoekt de hand de telefoon, want wie weet heb je toch een melding over het hoofd gezien. Dat zulk junkiegedrag louter voortkomt uit een van de oermens geërfd overlevingsinstinct om op elke prikkel te reageren, geloof ik allang niet meer. Het is veel erger – verslavender. Zo’n appje, mailtje of like bevestigt je idee erbij te horen – bij een groepje mensen dat jouw reactie kennelijk op prijs stelt, dat jou erbij wil hebben.

Dieper verlangen Een dieper verlangen bestaat er waarschijnlijk niet, vandaar de wanhoop van pubers die in dat virtuele bubbelbad te maken krijgen met pestgedrag. Over de kwalijke gevolgen van de smart­phoneverslaving lijkt alles wel gezegd: in de klas, in de slaapkamer, in het verkeer eist het ding aandacht op die je aan iets anders zou willen en ook moeten besteden; app-ongeluk is uitgeroepen tot hét woord van 2017. Maar hóe techbedrijven aanzetten tot verslaving, dat wist ik eigenlijk niet. Ik leerde het uit Hans Schnitzlers ‘Kleine filosofie van de digitale onthouding’. Hij vermeldt daarin dat ‘Hooked’ van tech-adviseur Nir Eyal geldt als het ‘rode boekje’ van ondernemers die het succes van Facebook willen evenaren. Uit ‘Hooked’ leer je hoe je mensen verslaafd maakt. Netter gezegd: hoe je ervoor zorgt dat jouw product de gewoonten van de gebruiker verandert – net als sigaretten en borrels dat doen.