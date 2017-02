Sinds Xi Jinping staan Chinese gelovigen onder verscherpt toezicht

“Veel spirituele activiteiten die elders op de wereld geen enkel probleem opleveren – van vasten tijdens Ramadan, tot bidden met kinderen of het uitvoeren van Falun Gongmeditaties – zijn in China beperkt en kunnen leiden tot harde vervolging”, zegt Sarah Cook, analist van Freedom House en auteur van het rapport ‘The battle for china’s spirit’.

Lees verder na de advertentie

Veel spirituele activiteiten die elders op de wereld geen enkel probleem opleveren zijn in China beperkt en kunnen leiden tot harde vervolging Sarah Cook

Het rapport zoomt in op de wijze waarop de Communistische Partij de afgelopen jaren omgaat met zeven religieuze groeperingen, het Chinese boeddhisme, Taoïsme, christendom (het rapport behandelt protestanten en katholieken apart), islam, Tibetaans boeddhisme en Falun Gong, waartoe zich in totaal zo’n 350 miljoen volgelingen rekenen.

Religie is een factor waarmee de Chinese communisten, die officieel een atheïstische staat nastreven, meer en meer rekening mee moeten houden. Communisten hebben van oudsher grote moeite met religie, omdat het een ‘rationele kijk’ op de werkelijkheid in de weg zou staan. Vooral het christendom is een punt van zorg. Het christendom in China groeit enorm. Dat is zeer tegen de zin van de overheid: die probeert de kerken op allerlei manieren te dwarsbomen.

Campagne tegen kerkelijke gemeenschappen De Chinese overheid voert al jaren campagne tegen de snelle groei van de kerkelijke gemeenschappen. Zo worden dominees soms vastgezet of kerken gesloten. Schattingen van het aantal christenen in China lopen ver uiteen. Officiële cijfers variëren tussen de 24 en 40 miljoen, maar sommige experts schatten dat er inmiddels meer christenen zijn dan leden van de Communistische Partij (87 miljoen). Tegelijk onderhoudt de Chinese overheid ook banden met het Vaticaan, wat sommige rooms-katholieke Chinezen juist hoopvol stemt voor de toekomst. Ook moslims, die vooral te vinden zijn het uiterste noordwesten van het land, staan onder verscherpt toezicht. Zo moet er in winkels verplicht alcohol worden verkocht, ondanks het verbod hierop in de Koran. Boeddhisten uit Tibet vallen eveneens buiten de boot. Tegen hen treedt de Chinese overheid onverminderd hard op. Waar veel gelovigen op vervolging kunnen reken, krijgen het Chinese Boeddhisme en Taoïsme juist een voorkeursbehandeling. President Xi zet deze opvattingen in toenemende mate in om het volk mee te krijgen met zijn beleid en in binnen- en buitenland een nieuw soort nationalisme te verspreiden waarin ‘de traditionele Chinese cultuur’ een centrale rol speelt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.