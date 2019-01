SGP verbaasd door commotie over ondertekening van Nashville-verklaring

Een toelichting op die afwijzing wil hij, noch Van der Staaij geven. Andere ondertekenaars van de SGP, de jongerenorganisatie en senator Diederik van Dijk, waren maandag evenmin bereid om hun standpunt toe te lichten. Wel plaatste de SGP een reactie op de website. Daarin stelt Van der Staaij dat de Nashville-verklaring de ‘klassiek christelijke noties weergeeft over relaties en seksualiteit’. De SGP ‘heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit’.

Het gesprek over geloof en ho­mo­sek­su­a­li­teit is hier niet mee gediend Gert-Jan Segers, ChristenUnie

Hij wijst er verder op dat de aanvulling bij de Nederlandse vertaling van de verklaring essentieel is. ‘Die benadrukt de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met mensen die indringende vragen hebben bij hun seksuele gerichtheid en hun geslacht’.

De Nashville-verklaring, die zijn oorsprong heeft bij Amerikaanse evangelische predikanten, wijst erop dat een mens tegenover God een man of een vrouw is. Een mens mag zichzelf niet positioneren als homoseksueel of als transgender. De mens beslist niet zelf, God wikt en beschikt. ‘Hij heeft ons gemaakt’, staat boven de verklaring.

Een andere politieke partij die het christelijk geloof als richtsnoer hanteert, de ChristenUnie, wijst de Nashville-verklaring af. “Het gesprek over geloof en homoseksualiteit is hier niet mee gediend. Iedereen is welkom ongeacht geslacht of seksuele geaardheid”, zegt partijleider Gert-Jan Segers.

