SGP-leider Van der Staaij onderschrijft ‘strekking’ van verklaring

Van der Staaij reageerde gisteren in het radioprogramma ‘Dit is de dag’ op de commotie die is ontstaan door zijn handtekening onder de verklaring. Boze reacties zijn jammer, meent hij. “Het is toch verbazingwekkend dat klassieke christelijke opvattingen als iets crimineels worden opgevat.”

De SGP-leider wilde eerder gisteren niet reageren en verwees naar een verklaring op de website van de partij. Daarin staat dat de SGP ‘er nooit een geheim van heeft gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit’. Hij bepleit ‘zorgvuldige omgang met mensen die indringende vragen hebben bij hun seksuele gerichtheid en hun geslacht’.

De Nashville-verklaring wijst erop dat een mens tegenover God een man of een vrouw is. Een mens mag zichzelf niet positioneren als homoseksueel of als transgender. De mens beslist niet zelf, God wikt en beschikt: ‘Hij heeft ons gemaakt’, staat boven de verklaring.

‘De Bijbel is heel duidelijk’

Een paar jaar geleden kwam voor het eerst een SGP-vrouw in de gemeenteraad, de Vlissingse Lilian Janse. Zij verwoordde in NRC Handelsblad het homo-standpunt van haar partij als volgt: “Als iemand zo geaard is, zal ik die persoon niet negeren. Wel zal ik in liefde uitleggen wat ik ervan vind. Namelijk dat zulke mensen geen seksualiteit mogen hebben en hun geaardheid niet mogen uitdragen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Maar ook zonder de Bijbel ziet iedereen dat het niet normaal is.”

De ChristenUnie wijst de Nashville-verklaring af. “Het gesprek over geloof en homoseksualiteit is hier niet mee gediend. Iedereen is welkom ongeacht geslacht of seksuele geaardheid”, zegt voorman Gert-Jan Segers.