Schrijfster Rachel Held Evans (1981-2019) hield haar christelijke geloofsgenoten een spiegel voor

Amerikanen leerden Evans kennen door haar veelgelezen blog, ze was een succesvol schrijfster en veel gevraagd als spreekster. Nadat ze had gebroken met het conservatisme waarmee ze was opgegroeid, aarzelde ze niet haar geloofsgenoten te bekritiseren voor de wijze waarop ze omgingen met zaken als racisme, abortus, huwelijk, de positie van de vrouw in kerk en samenleving én voor hun steun voor Donald Trump.

In 2014 verliet zij haar evangelicale kerk en stapte over naar een gematigder episcopaalse kerk. Ze zei dat ze er genoeg van had steeds maar haar kerk te willen veranderen en zich in plaats daarvan wilde richten op het bouwen van een nieuwe gemeenschap, waarin plaats moest zijn voor de ‘vluchtelingen van de kerk’: vrouwen die een kerkelijk ambt wilden bekleden, homoseksuele christenen en diegenen die weigeren te kiezen tussen ‘hun intellectuele integriteit en hun geloof’.

Polygamie

Haar doorbraak als schrijfster was het in 2012 verschenen ‘A Year of Biblical Womanhood’, in Nederland vertaald als ‘De deugdzame huisvrouw’, dat ging over het jaar waarin ze strikt gehoorzaamde aan zoveel mogelijk bijbelse geboden voor vrouwen.

In de aanloop naar Pasen, tijdens haar ongesteldheid, kampeerde Evans in een tent in haar tuin. Een tijd lang vermeed ze seks, raakte ze haar echtgenoot niet aan en ging ze niet naar de kerk. Ze ontdekte dat polygamie bijbels is, net als het verkopen van je dochter om schulden af te lossen. Volgens haar kiest iedere gelovige zijn eigen voorschriften uit de Bijbel.

Evans’ overlijden maakte dit weekend veel los onder christenen in de Verenigde Staten en was een van de meest besproken onderwerpen op Twitter. “Deze vrouw was een geschenk voor ons allen. Een licht”, twitterde Deborah Jian Lee. “Ze vertelde niet alleen haar eigen verhaal, maar ook dat van ons.”

Evans is in 1981 geboren in de Amerikaanse staat Alabama. Ze overleed zaterdag in een ziekenhuis in Nashville, waar ze was opgenomen vanwege een infectie.