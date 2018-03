Scheidend PKN-voorzitter: De kerk moet verder kunnen als huisgemeente

"Kerken moeten uit de overlevingsstand. Blijven doorgaan omdat kerken het idee hebben dat ze het maar vol moeten zien te houden, dat vinden we geen goede motivatie. Daarom maken we het mogelijk om gemeenten op te heffen", zegt PKN-preses Karin van den Broeke vandaag in Trouw. Zij neemt na vijf jaar afscheid als voorzitter. De generale synode, het landelijk bestuur van de PKN, kiest vandaag haar opvolger.

Lees verder na de advertentie

De huisgemeente past in de lijn van meer eenvoud en klein­scha­lig­heid in de organisatie van de PKN

Tijdens de vergadering in Doorn wordt besproken hoe die huisgemeenten dan georganiseerd moeten worden. Voor de kleinschalige gemeenschappen, die samenkomen om 'te vieren, te leren en te dienen daar waar geen gemeente (meer) is', moet een 'lichtere organisatievorm' gevonden worden, vertelt Van den Broeke.

Het idee is dat die huisgemeenten opereren onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van een nabijgelegen gemeente. Zo gaat het sinds 2013 bijvoorbeeld al in Saaksum.

De huisgemeente past in de lijn van meer eenvoud en kleinschaligheid in de organisatie van de PKN, waarvoor het rapport 'Kerk 2025' pleit. Op de synode in november wordt besproken of de vorm van een huisgemeente op meer plekken kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor pioniersplekken, waar groepen gelovigen experimenteren met nieuwe manieren van kerk zijn.

Ook gelet op de terugloop van het ledental, roept de scheidend voorzitter de kerkleden op zich duidelijker uit te spreken wat het geloof voor hen betekent. "Deze tijd vraagt van ons allemaal dat we niet alleen naar de kerk gaan omdat dat goed is en gezellig. We moeten ook durven zeggen wat we daar inhoudelijk aan beleven."

Lees ook dit interview met Karin van den Broeke uit 2013, nadat ze de eerste vrouwelijke landelijke voorzitter van de protestantse kerk werd. Zelf groeide ze op zonder binding met de kerk. 'Ik dacht: hoe kan ik ooit predikant worden?'