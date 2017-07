Schadevergoeding voor kinderen die niet op schoolfoto staan door Offerfeest

Hun ouders waren de rechtszaak begonnen en eisten 10.000 euro schadevergoeding en excuses. Toen de schoolfotograaf kwam, waren hun twee dochters vrij van school vanwege het Offerfeest. Ze bezochten op dat moment de moskee.

Volgens het bestuur van de Maria Montessorischool, een openbare school, zijn alternatieven geboden. Zo liet ze de schoolfotograaf vroeger in de ochtend komen, waardoor islamitische kinderen de rest van de dag Offerfeest konden vieren. De meeste islamitische ouders zouden die mogelijkheid hebben benut. Ook zei de school dat ze de afspraak met de schoolfotograaf niet meer kon verzetten - dat zou te kort dag zijn geweest. Maar volgens de rechter kon de school dat niet bewijzen.

Hoger beroep

Islamitische kinderen konden vanwege hun godsdienst geen gebruik maken van een dienst die de school aanbiedt. Dus is de Algemene wet gelijke behandeling overtreden, oordeelt de rechter. De ouders zijn ‘erg blij’ met de uitspraak, laten ze via hun advocaat weten. Ze schenken de schadevergoeding aan een goed doel voor weeskinderen. Een woordvoerder van de school zegt dat het bestuur de zomervakantie wil benutten om na te denken over de uitspraak. Ook over de vraag of ze in hoger beroep gaan.

De PVV stelde vanmiddag Kamervragen over de uitspraak aan minister Stef Blok van veiligheid en justitie. ‘Is de betrokken rechter knettergek geworden en kan deze rechter op non-actief worden gezet? Zo nee, waarom niet?’.