Schaatsen, een minimalistische, sobere sport. Echt protestants

"Ik denk dat wat ons raakt in het schaatsen het grensdoorbrekende is", zegt Wim van Vlastuin, hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Van Vlastuin: "Natuurijs, dat is er inderdaad maar een paar dagen per jaar. Spelen en pret maken kan het hele jaar, en als je echt graag wilt schaatsen kun je op indoor kunstijsbanen terecht. Maar dit is iets dat ons overkomt, dat ons toevalt en waar we geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Ik denk dat dat de diepe charme van schaatspret is. In het niet-maakbare van het schaatsen op natuurijs zit iets transcendents. Het geeft een kick, om daar samen in betrokken te zijn.

Schaatsen biedt een ervaring van transcendentie omdat het de normale grenzen overstijgt. Water, slootjes, kanalen: daar kun je normaal niet komen Theoloog Wim van Vlastuin

Van Vlastuin: "Iets soortgelijks merk je ook als tijdens de Olympische Spelen mensen in extase raken om iemand die iets kan wat wij niet kunnen. Of wanneer er een nationale ramp plaatsvindt, of als de koning langskomt in jouw woonplaats. We maken samen iets bijzonders mee, iets uitzonderlijks dat ontstijgt aan het normale en daarin voelen we ons dan weer verbonden."

Glijden Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor theologie en samenleving aan de VU, laat het woord transcendentie eveneens vallen. "Of moet ik het transformatie noemen? Met schaatsen glijd je over de gebruikelijke grenzen van sociale klassen en religieuze bloedgroepen heen. Schaatsen verbindt." Er zit iets onmiskenbaar calvinistisch in schaatsen. De katholieken hebben het fietsen en de protestanten het schaatsen Theologe Manuele Kalsky Kalsky: "Je ziet de schaatspret al afgebeeld op de schilderijen uit de Gouden Eeuw. Allemaal mensen die plezier maken en zich even niets aantrekken van de gebruikelijke sociale orde. Alles krioelt door elkaar. Ook later bood het vermaak voorbij verzuilde keurslijven. Niet voor niets wordt de Elfstedentocht wel het carnaval van het Noorden genoemd. Net als carnaval doorbreekt het schaatsen de gangbare orde. Collega's die bekend staan om hun stiptheid en harde werken móeten gewoon het ijs op vandaag. Kalsky: "Er zit ook iets onmiskenbaar calvinistisch in schaatsen. De katholieken hebben het fietsen en de protestanten het schaatsen: die eenzame schaatser die een lange tocht op het ijs onderneemt. Afzien, genot, doorzettingsvermogen, een race tegen de tijd." Ik moest bij Sven Kramer in de afgelopen weken aan psalm 23 denken: aan die weg door het donkere dal Theologe Manuela Kalsky Kalsky: "Ik moest bij Sven Kramer in de afgelopen weken aan psalm 23 denken: aan die weg door het donkere dal, en dan is er iets dat je laat doorgaan, dat je door de ups en downs duwt. Die tien kilometer met z'n existentiële diepte. Heroïsch en tragisch tegelijkertijd. Het succes was niet maakbaar. Dat raakt aan het heilige, aan transcendentie, aan God. Schaatsen heeft iets meditatiefs, het is 'zen'. Een minimalistische, sobere sport. Echt protestants. Bindt twee ijzers onder je schoenen en je kunt gaan. Voor een habbekrats krijg je dat enorme gevoel van vrijheid, eenzaam in de weidse polders."

Koek en zopie Van Vlastuin: "Vooral wat jij de calvinistische kant van schaatsplezier noemt herken ik uiteraard wel. Rondhangen bij koek en zopie interesseert mij niet zo. Ik wil wel graag lekker presteren en meters maken. Het gaat mij om het schaatsen zelf en niet om de toeters en bellen er omheen. Van Vlastuin: "En inderdaad, schaatsen biedt een ervaring van transcendentie omdat het de normale grenzen overstijgt. Water, slootjes, kanalen: daar kun je normaal niet komen. En zie ons er nu eens overheen zwieren! Schaatsen is dus echt iets exclusiefs, dat de normale gang van zaken doorbreekt. Je beweegt je voort op plaatsen die anders onbereikbaar zijn, op een manier die normaal gesproken niet kan. Van Vlastuin: "Ik geloof dat wij als mensen aangelegd zijn op transcendentie, op het hogere, op dat wat ons overstijgt. Ervaringen van volmaaktheid en harmonie wijzen ons er op hoe we bedoeld zijn."