Saudische kroonprins: de zwarte gewaden mogen uit

Dat stelt de kroonprins van het aartsconservatieve koninkrijk, Mohammed bin Salman. “De wetten zoals uiteengezet in de sharia zijn glashelder: vrouwen dragen fatsoenlijke en respectvolle kleding, net als mannen”, oordeelde Mohammed in een interview op de Amerikaanse televisiezender CBS. “Daarmee wordt niet specifiek gedoeld op een zwarte abaya of een zwarte hoofddoek. De keuze is volledig aan de vrouwen zelf.”

Steeds populairder is de minder verhullende variant van de abaya, een gewaad dat openhangt. Daaronder dragen vrouwen dan meestal een broek of een lange rok.

Een abaya is een gewaad dat op het hoofd na het volledige lichaam bedekt. In Saudi-Arabië is het sinds een paar decennia de enige kleding die vrouwen in de openbare ruimte kunnen dragen. Laten ze de abaya thuis, dan riskeren ze trammelant met de zedenpolitie.

In hoeverre Mohammeds afkondiging bindend is, moet nog blijken. De kroonprins is sinds na aantreden afgelopen zomer begonnen aan hervormingen die het land opener en minder restrictief moeten maken. Zo werd vorig jaar bekend dat vrouwen weer auto mogen rijden. Er zijn weer popconcerten, en eind vorig jaar mochten vrouwen voor het eerst sinds lange tijd weer naar een sportwedstrijd in een stadion.