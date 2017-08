Saudi-Arabië denkt aan een shariavrij resort aan zee

Op de landkaart ziet het beoogde gebied er nietig uit, maar dat komt doordat Saudi-Arabië erg groot is: Portugal, Spanje, Benelux, Frankrijk, Duitsland en Polen bij elkaar. De shariavrije sector zou de omvang van België krijgen, samen toch heel wat vierkante kilometers verderf. Saudi-Arabië handhaaft de religieuze shariawet juist strikt. Maar het dreigende einde van het olietijdperk dwingt het land tot concessies.

Olieboer Saudi-Arabië zoekt andere geldbronnen, zoals toerisme. Het land krijgt jaarlijks al miljoenen bezoekers, pelgrims. Maar werelds massatoerisme is er niet. Kansen zijn er wel. De Rode Zeekust is fraai. Maar als je buitenlandse vakantiegangers wilt lokken dan kun je vrouwen niet dwingen hun lichaam van top tot teen te bedekken en ze verbieden in een bikini te zonnen of om auto te rijden. Er zijn nog geen uitgewerkte plannen bekend.

Hoever gaat het? Mag alcohol? Shariavrije sectoren zijn niet helemaal nieuw in Saudi-Arabië. Woonterreinen van buitenlandse expats hebben hun eigen regels. Maar een regio zo groot als België is toch iets anders.

Resorts

Het shariavrije gebied zal aan de Rode Zee komen te liggen, op eilandjes en op het vasteland, met van die ressorts die wereldwijd hetzelfde bieden: zon, water, comfort, vertier en onbeperkt eten en drinken. Met als extraatje een cultureel uitstapje naar de rotsstad Madayin Salih, genoemd naar een profeet van voor Mohammed, Salih. Madayin Salih ziet eruit als Petra in Jordanië, dezelfde mausolea, met fraaie sculptuur, in de rotsen uitgekerfd. Tweeduizend jaar oud. God strafte de ongelovige stad met een natuurramp. Het gebied geldt als vervloekt, maar dus niet voor toeristen.

De plannen zullen op fel verzet van geestelijken stuiten. Saudi-Arabië is het resultaat van een bondgenootschap tussen de strenge wahabitische islam en het Saudische vorstenhuis. Ze hebben elkaar nodig, toch is er altijd spanning geweest. Het koningshuis houdt van plezier maar moet concessies doen. De stichter van het land, koning Abd Al-Aziz, hakte een eeuw geleden eigenhandig en publiekelijk zijn geliefde opwindgrammofoon kapot. Dat instrument was zijn lust en zijn leven. Maar zijn strakke wahabitische bondgenoten vonden het een duivels apparaat, net als de telefoon en de radio.

Volgzaam als het moet, maar tegelijk vertoont het Saudische koningshuis een koppigheid, die je ook bij de Oranjes aantreft als ze ondanks de rituele protesten een jachtpartij organiseren. Geestelijken waren woedend over een hypermoderne universiteit die de vorige koning, Abdallah, liet bouwen bij de Rode Zee. In laboratoria daar werken vrouwen en mannen samen. Schande! Mannen Gods beschuldigden de vorst toen al van geloofsafval. Een shariavrij 'België aan de Rode Zee' is pas echt de morele put.

De plannen mikken niet alleen op uitheemse bezoekers. De huidige koning Salman ziet met lede ogen hoe Saudische vakantiegangers in het buitenland tientallen miljarden dollars stukslaan. Het koningshuis zelf laat trouwens het geld ook rollen, aan de Spaanse kust of in Marokko. Wil je Saudiërs overhalen om in eigen land vakantie te vieren, dan zul je vrijheid en zonde moeten toelaten, anders pakt iedereen toch weer het vliegtuig. De planologen kennen hun pappenheimers.

Lees hier de eerdere columns van Eildert Mulder