Samuel Wells’ bijbelse vondsten zijn gezond voer voor de ziel

Samuel Wells is priester in de ­Anglicaanse Kerk en hoogleraar christelijke ethiek aan het King’s College in Londen. Hij schreef een flinke stapel populair-theologische boeken die onderhand ook in Nederland aan bekendheid ­winnen.

Thematiek

Wat krijgen we nu, een christelijk zelfhulpboek? De titel doet het vermoeden. En in zekere zin is het dat ook. Het boek is opgedeeld in zes nieuwsgierigmakende delen: wees niet bang voor de dood, wees niet bang voor zwakheid, wees niet bang voor macht, wees niet bang voor verschil, wees niet bang voor geloof, wees niet bang voor het ­leven.

Inderdaad, ‘wees niet bang’ is een nogal centrale zin in de Bijbel. Maar gaat het Wells om het wegnemen van angst? Het lijkt er niet op: ‘Angst is op zichzelf genomen niet goed of slecht. Het is een emotie die blootlegt wat we liefhebben. De snelste manier om te ontdekken waarvan of van wie iemand houdt, is op zoek gaan naar waar hij of zij bang voor is. We zijn bang omdat we niet willen verliezen wat we liefhebben. Dus een wereld zonder angst zou niet goed zijn – het zou een wereld zonder liefde zijn.’

Dus ‘zelfhulp’, akkoord. Maar Wells is van plan je door de angst heen te leiden in plaats van er ­omheen, met behulp van een dosis oerchristelijke geloofsgrammatica. Zo resoneert in het citaat hierboven Augustinus mee. Voor de rest spelen bijbelgedeelten een centrale rol. Wells bestudeert in ieder hoofdstuk zeer aandachtig een ­bijbelverhaal en probeert daarmee onze eigen psyche bloot te leggen. Hij moedigt je als lezer aan je angst – met God, of ‘vanuit God’ – recht in de ogen te kijken: ‘Geloof vaagt angst niet weg, maar stelt ons in staat te leven zonder door angst verlamd te worden’. Centrale deugden die daarbij steeds terugkeren: geduld, moed en hoop.