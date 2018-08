Samen in het leven, niet in elkaars hemel

Leunend op een schoenenrek van de Essalaammoskee in Rotterdam knoopt dominee Floris van Binsbergen zijn veters los. Met zijn zwarte kousen - "nee, ik schaam me niet voor mijn afkomst" - stapt de bevindelijk-gereformeerde dominee voorzichtig over het smaragdgroene tapijt van de gebedszaal. Hij laat zijn ogen langs de binnenkant van de koepel glijden. Imam Azzedine Karrat toont hem wijd gebarend 'zijn' godshuis.

Karrat (31) heeft een Marokkaanse achtergrond en is alweer enkele jaren imam van de grootste moskee van Nederland. Van Binsbergen (36) is dominee van de Hersteld Hervormde Kerk in Schoonrewoerd. Een bezoek aan een islamitisch godshuis is voor hem bepaald niet iets alledaags. "Maar nee, het is niet voor het eerst dat ik in de moskee kom", zegt hij. "Voor mijn studie zijn we er eens geweest."

Van Binsbergen : "In het verleden hoorde je in traditionele christelijke gemeenschappen wel eens dat de islam een vooropgezet plan is van de satan om mensen te bedriegen. Net zo goed als de rooms-katholieke kerk lang werd gezien als anti-christelijke macht - kun je nagaan. Ik denk dat je elkaar allereerst moet leren kennen. Zodat je erachter komt: wat voor hart klopt er achter die religie? Ik zie dat heel veel moslims een leven leiden waar veel mensen die zich christen noemen jaloers op kunnen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de positie van de vrouw, om het ontzag voor het heilige, om de diepe overtuiging dat reinheid en orde in het leven wezenlijk zijn. Om daarover dan te zeggen dat de satan op de achtergrond bezig is - nee, dat vind ik geen recht doen aan de persoonlijke levens van mensen."

Van Binsbergen : "Daarin lijken we op elkaar. Voor ons is het geloof in Jezus als zoon van God juist zaligmakend."

Karrat : "Ik denk wel dat we, als het om joden en christenen gaat, in dezelfde God geloven. Maar als moslims geloven we bijvoorbeeld niet dat God een zoon heeft. Wel dat hij een profeet heeft gezonden, Mohammed, wiens leven wij navolgen. Dat leidt ertoe dat je als niet-moslim, al klinkt dit misschien een beetje gemeen, niet in de hemel kunt komen."

Van Binsbergen : "Zo staat het ook letterlijk in de Bijbel. 'Er is geen God nevens mij'."

Karrat : "Voor mij is het onmogelijk om te zeggen dat 'mijn' God de beste is. Dan zou ik een vergelijking maken, en dus erkennen dat er andere goden zijn. Er zijn geen andere goden voor mij. Dat is uitsluitend, als ik het zo mag zeggen."

Karrat : "Ik merk wel dat ik kracht van God krijg, maar dat is pas achteraf. Toen ik hier voor het eerst werd gevraagd om imam te zijn, was ik nog niet eens afgestudeerd. Dat het me goed afgaat, is niet aan mij te danken, maar aan goddelijke bescherming. Daarom kan ik dit blijven doen. Het werk is ook een beproeving. Je hoeft maar een winkelcentrum in te lopen met vrouw en kinderen, of je wordt door mensen aangesproken. Laatst ging ik naar een huisarts omdat ik op het punt stond om een burn-out te krijgen, maar toen zat ik daar in de wachtkamer ook al weer met mensen te praten die problemen hadden. Er zit zoveel druk op jou als persoon. Je bent 24 uur imam. Maar het is raar: hoe vermoeiend mijn werk ook is, tegelijk is het een bron van energie en kracht."

God is een man

Karrat: "Vanuit islamitisch perspectief zouden we niet kunnen zeggen dat God een man is. God is geen mens. God heeft geen lichaam. We geloven dat God alles is, behalve wat met de mens vergelijkbaar is."

Van Binsbergen: "In de Bijbel gaat het ook over de moedergevoelens die God heeft. 'Zou een moeder haar kind kunnen vergeten? Als die dat al zou doen, zo zal ik u niet vergeten'. Toch past binnen het beeld van God de man beter dan de vrouw. Dat heeft ook te maken met de orde waarin de man en vrouw geschapen zijn. De man is het hoofd van de vrouw. De vrouw is het zwakkere vat."

Karrat: "Man en vrouw zijn puzzelstukjes, die samen een geheel vormen. In de Koran staat: ze zijn elkaars helpers. De een is niet beter dan de ander. Wel sterker. Daarom is de man het hoofd van het gezin, zorgt hij voor inkomsten, neemt hij de leiding. De vrouw houdt zich vooral bezig met andere zaken waarin haar kwaliteiten beter naar voren komen. De vrouw heeft meer emotionele kracht: een grotere barmhartigheid, zorgzaamheid. Ik vind het niet correct dat er steeds op gehamerd wordt dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn. God heeft ons anders geschapen, zodat we elkaar niet in de weg hoeven te staan."

Van Binsbergen: "Ik zit geboeid te luisteren, want dit deel ik helemaal. Adam wordt eerst geschapen, maar zonder vrouw is hij niet compleet. Hij blijkt op een bepaalde manier hulpbehoevend te zijn. Niet dat de vrouw het sloofje is, zoals het wel eens karikaturaal wordt gezegd. Nee, het heeft er mee te maken dat je tot je bestemming komt, volgens het scheppingsplan."