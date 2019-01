Russische heiligen moeten verkeersdoden voorkomen

Valery Gusav begon met dit experiment in zijn thuisregio Tver en sinds december prijken er zestig verlichte borden langs de snelweg bij Sint-Petersburg. Daarop staan afbeeldingen van orthodoxe heiligen en martelaren met daaronder teksten zoals: ‘Eerwaarde vader Anthony, bid tot God voor ons’.

“Geld verdienen is niet het doel van dit project, we willen enkel het aantal verkeersdoden reduceren”, zegt Gusav tegen de Russische nieuwssite Fontanka.ru. De zakenman is ervan overtuigd dat de heiligen een ‘heilzame’ werking hebben op Russische automobilisten. Daarom zijn de billboards die Gusav huurde van een reclamebureau op strategische punten geplaatst. Bijvoorbeeld langs opritten. Juist dat zijn vaak plekken waar Russische bestuurders hard optrekken.

Camera's Gusav, die naast zakenman ook een maatschappelijke, kerkelijke organisatie runt, refereert aan zijn ervaringen in Tver. Daar had het effect, vertelt hij aan Fontanka. Hij voert als bewijs politiedata aan van twee opeenvolgende jaren. In het jaar dat de billboards er stonden, lag het aantal verkeersdoden beduidend lager dan het jaar ervoor. De cijfers onderschrijven Gusavs verhaal, maar de autoriteiten van Tver denken dat de daling een andere oorzaak heeft. In hetzelfde jaar dat de zakenman zijn heiligen neerzette, werden ook de wegen gerepareerd, kwamen er camera’s die incidenten vastlegden en werd er meer geld geïnvesteerd in materieel voor hulpverleners. Dus of het de heiligen zijn die de verkeersveiligheid bevorderen, valt te bezien.

