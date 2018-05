Roomse ruzie: kardinaal Eijk haalt snoeihard uit naar paus Franciscus

Aanleiding voor de uithaal is het debat onder rooms-katholieke bisschoppen in Duitsland dat draait om de vraag of een lutherse (protestantse) gelovige die met een rooms-katholiek is getrouwd de communie mag ontvangen. Uitkomst: ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat.

Lees verder na de advertentie

Zeven Duitse bisschoppen die het daar niet mee eens zijn reisden naar Rome om van het Vaticaan te horen hoe daar over de kwestie wordt gedacht. De paus adviseerde bij monde van de Congregatie voor de Geloofsleer: ga nog eens met elkaar in gesprek en probeer er samen uit te komen.

Volstrekt onbegrijpelijk, noemt Eijk dat advies. Hij uit zijn boosheid in een opiniestuk op de website ncregister.com (National Catholic Register). De leer van de kerk op dit punt is glashelder, stelt de kardinaal: een protestant die met een rooms-katholiek is getrouwd mag de communie – het belangrijkste moment in de mis – niet ontvangen.