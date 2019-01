Robinson geeft theologie een natuurlijke en onmisbare plaats in het denken over de mens

Marilynne Robinson is een gevierd Amerikaans romanschrijfster. Met name haar boek ‘Gilead’ uit 2004 trok de aandacht. Een oude dominee op het platteland van Iowa, weinig boeiende plotwendingen: erg snel en sexy is het niet en juist dat lijkt de aantrekkingskracht van Robinsons werk. Er gaat een soort religieuze ernst, rust en diepzinnigheid vanuit: ‘Romans van ­Robinson lees je niet zozeer – je koestert je in hun straling’, schreef een recensent.

Thematiek

Diezelfde religieuze ernst, rust en diepzinnigheid stralen ook van Robinsons essays. Eerder verscheen van haar in het Nederlands al de ­essaybundel ‘De gegevenheid der dingen’. ‘Wat doen wij hier?’ is een verzameling essays die ze eerder als toespraken voor academische ­gezelschappen hield. Waar gaan die essays over? Uiteindelijk gaan ze ­allemaal over de mens. In een seculier klimaat stelt Robinson voortdurend de vraag hoe het zou zijn om aloude theologische overtuigingen aangaande de mens en zijn plek in de wereld serieus te nemen. Robinson betoont zich ook in dit boek volop ‘humanist’, maar wel een van het type dat daarvoor put uit bijzondere bronnen: Calvijn, de Puriteinen, de theoloog Jonathan Edwards en verwante geesten.

Cover van het boek Wat doen wij hier? © -

Een als ‘streng’ bekendstaande protestantse denktraditie die eerder het imago heeft van onderdrukking van het menselijke dan van het ­laten opbloeien daarvan. Voortdurend betoogt Robinson dat de ­moderniteit z’n eigen kuil heeft ­gegraven door in het spreken over de mens iedere band door te willen snijden met woorden als de ziel, het geweten, genade en het heilige. Het boek is één groot pleidooi voor de humaniora binnen de universiteit, niet omdat Robinson een ­tegenstelling tussen menswetenschappen en exacte wetenschappen wil maken, maar omdat ze de kern van het project mens, met al zijn kwetsbaarheid en al zijn glorie recht wil doen, precies zoals de klassieke humanisten dat wilden.