"Rinus Michels had ongelijk: voetbal is geen oorlog, voetbal is erger dan oorlog. Althans, als je kijkt naar de manier waarop de sport met de slachtoffers omgaat. Denken we nog terug aan de betreurde keeper van Liverpool, Loris Karius. Na zijn blunder kreeg hij talloze doodsbedreigingen aan zijn adres. Zouden slachtoffers in een oorlog dat ook krijgen?

Lees verder na de advertentie

"Ben benieuwd of de keeper van Spanje, David de Gea, ook al bedreigd is. Normaal gesproken is De Gea zelden op fouten te betrappen. Maar tegen Portugal liet de doelman van Manchester United een slap schot van Cristiano Ronaldo in het doel rollen. Zou het lot van Karius door zijn hoofd zijn geschoten?

Verbrijzeld – hetzelfde woord schiet door mij heen als ik die mooie Marokkaanse spelers zie neerzijgen op de velden van eer

"Dit doet me denken aan een citaat van Magnus Carlsen, wereldkampioen schaken: 'Ik kom wel eens spelers tegen die houden van het spel, ik houd van winnen. Wil je wereldkampioen worden, dan moet je meedogenloos zijn'. Voetbal is wel eens vergeleken met een schaakspel, zeker als het een tactisch steekspel op het middenveld wordt. Ik weet niet of dat helemaal terecht is, maar er zijn zeker overeenkomsten. Bijvoorbeeld het genot van de overwinning. Wijlen schaakgrootmeester J.H. Donner zei eens dat wat hem betreft de mooiste overwinningen de onverdiende overwinningen zijn. Juist dan trekt er een geur van heiligheid door de speelzaal."