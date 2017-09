Richard Rohr: God is niet een danser, maar hij is de dans zelf

Richard Rohr is een franciscaans priester uit de Verenigde Staten. Hij is auteur van diverse spirituele bestsellers en zijn podcasts worden over de hele wereld beluisterd. Terugkerende thema's in zijn werk zijn eco-spiritualiteit, sociale rechtvaardigheid en mystiek.

De thematiek

In de vierde eeuw na Christus beschreven een aantal mystici, de zogenoemde Cappadocische vaders, hoe God zowel één als drie is: en dit zou het belangrijke christelijke leerstuk van de Drievuldigheid worden.

Deze Cappadocische vaders ontdekten volgens Rohr dat God niet een eenvormige eenheid is, als een absoluut vorst regerend over de kosmos. Ook was de kosmos niet opgebouwd uit twee contrasterende delen, uit goed en kwaad, yin en yang. Nee, God zelf, de schepper van al wat leeft, was volgens hen een in zichzelf en dynamisch geheel van liefdevolle relaties, een flow, een dans tussen Vader, Zoon en Geest. Rohr zegt het zo: God is niet een danser, maar hij is de dans zelf, en de mens en de hele wereld moet met deze dans meedoen.

Sinds deze mystieke vaders is er eigenlijk eeuwenlang niets gedaan met deze volgens Rohr duizelingwekkende ontdekking. Hun inzicht werd in hun tijd niet begrepen, en ook al is de leer van de Drievuldigheid jarenlang als 'mysterie' beleden door christenen, de diepte van dit inzicht werd nooit doorleefd. Daar wil Rohr met dit boek iets aan doen.