René ten Bos: ‘Excellentie in het onderwijs betekent: ben je snel genoeg klaar?’

In het klaslokaal hebben woorden steeds vaker een economische lading. Bij ‘Welkom in Bubbelonië’ onderzochten onderwijsprofessionals maandag hun eigen taalgebruik.

“Waar komen onze woorden eigenlijk vandaan?” In een zwart pak met een paarse stropdas staat Denker des Vaderlands René ten Bos op maandagmiddag voor ruim honderd onderwijsprofessionals. Excellentie is een woord van Aristoteles, vertelt hij in een hotel op Landgoed Zonheuvel in Doorn. “Voor hem betekende excellentie het gouden midden tussen twee ondeugdelijkheden. In het onderwijs is het een puur administratieve eigenschap geworden. Ben je snel genoeg klaar?” Uit de zaal klinkt een schaterlach van herkenning.

Met het project “Welkom in Bubbelonië” onderzoeken Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis en Stichting SBI de grenzen én mogelijkheden van onze taal. In Doorn gaan docenten en onderwijskundigen - maar ook ingenieurs en directeurs - nu ook zelf in gesprek over de economische lading van woorden in het onderwijs.

Roeping De aanwezigen verzamelen in groepjes van vijf of zes. Op tafel liggen discussiekaartjes met woordparen, zoals roeping en drijfveer. “Een roeping hebben, dat kan eigenlijk niet meer”, zucht Ada Görtz (58), taalvrijwilliger voor inburgeraars. “Die passie zorgt dat je jezelf over de kop werkt.” Onderwijsadviseur Myrjam Lieskamp (62) slaat met haar hand op tafel. Ze mist juist het gevoel wat bij roeping hoort. “Alles moet volgens het boekje, dus het gevoel van beroepstrots is na de eerste werkdag al snel verdwenen. Je mag bijna niet op je eigen instincten vertrouwen.” Bij het zien van het woordje werkdruk, benadrukt theaterdocent en projectleider Maaike van der Geest (38) dat ze dol is op het mbo. “Maar door de werkdruk denk ik soms: kan ik niet beter worsten verkopen bij de Hema?” In de auto vanuit Friesland besprak ze met collega’s al het woord ‘baanboetseren’. Door werk toe te spitsen op interesse en talent, ‘boetseer’ je samen met collega’s je eigen werkzaamheden. Het idee: het werk wordt boeiender, waardoor de werkdruk afneemt. Een woord waardoor je instelling verandert, vindt Van der Geest. “Het gaf ons meteen het gevoel van: dit kunnen wij, we gaan dit samen doen.” Economische termen zorgen voor een ontkoppeling tussen hart en hoofd