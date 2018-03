Remco Campert is gestopt met schrijven. Arme taal, van de ene op de andere dag weduwe geworden

Die twee hebben zo op het oog niets met elkaar te maken. Googel 'Remco Campert en Benedictus XVI' en je laptop gromt van tegenzin. Ik heb de gedachte aan de twee oude mannen dus maar een paar dagen stilgehouden. Voor je het weet krijg ik weer te horen dat ik een afwijking heb. 'Jij ook altijd met je pausen.'

Toch was ik ook benieuwd waarom ik de emeritus-paus en een van onze grootste dichters van ons land binnen luttele seconden aan elkaar had geknoopt. Kwestie van kortsluiting in de hersenen? Die vreemde gedachte liet me niet los.

Dus heb ik twee dagen geleden, toen ik zeker wist dat niemand keek, mijn schedel gelicht. Het ging gemakkelijker dan ik dacht. Voor ik het wist keek ik van boven in mijn eigen hersenen. Een leverkleurige massa met plooien en groeven. Als vanzelf zoomde ik in en ging mijn hoofd binnen. Voor ik het wist liep ik in een gangenstelsel, keurig behangen met bloemmotieven. Dat dan weer wel.

Smal bergpad

Al snel kwam ik bij een afgrond. Ik keek tientallen meters naar beneden. Toen zag ik in de bergwand tegenover mij, op iets dat op een smal bergpad leek, twee figuren elkaar naderen. Van links kwam, zich vastklampend aan een rollator, paus Benedictus XVI zachtjes aanlopen, van rechts - niet veel sneller - in de rook van een net opgestoken sigaret, Remco Campert. Ze konden elkaar niet negeren. Dus hielden ze halt, groetten elkaar beleefd en liepen allebei weer door.

Dat was er dus gebeurd. Een ontmoeting in mijn hoofd. Was het zo eenvoudig? Na enige tijd bedacht ik me dat ook over Benedictus een tijdje geleden iets naar buiten is gebracht in de trant van: 'Hij is gestopt met schrijven'.

Na enig zoeken vond ik het citaat. Zijn privésecretaris had drie jaar geleden tegen een Italiaans tijdschrift gezegd dat er geen nieuwe boeken meer van Benedictus zouden verschijnen. Benedictus werd ouder en had niet langer de kracht om te schrijven. "Maar ondanks zijn leeftijd verkeert hij in een goede gezondheid." Snel zocht ik het bericht over Campert op: 'Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven, laat zijn familie via uitgeverij De Bezige Bij weten. Er is geen directe medische reden om te stoppen met werken, stelt een zegsvrouw in een korte toelichting.'

Allebei gestopt met schrijven, hoewel nog steeds gezond.