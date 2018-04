Religieuze twijfel slaat toe in Turkije

Het geldt natuurlijk niet voor de hele jeugd, misschien speelt er in de berichtgeving een percentage hype mee, maar een tendens is er duidelijk. Praatprogramma's en columnisten verkeren in een staat van opwinding.

Grote ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen. Een halve eeuw geleden leek de verwachting reëel dat behalve het afkalvende Europese christendom ook de islam last zou krijgen van erosie. Binnen de elites van moslimlanden had secularisme flinke aanhang. Toch liep alles anders. De politieke islam profiteerde van de onvrede over seculiere machthebbers en won aan invloed. De zichtbare symptomen op straat: baarden, hoofddoeken en nikabs. Weinigen bleven geloven dat religieverlating ook serieus vat zou kunnen krijgen op de moslimwereld. Maar nu, uitgerekend in een tijd van extremisme en hele en halve islamitische republieken en monarchieën, slaat de twijfel toe. In elk geval in Turkije.

De leerlingen op religieuze scholen leken een toonbeeld van jeugdige orthodoxie. Ook daar is betonrot

Deïsme Op het eerste gezicht lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De positie van de islamitische AKP-partij van president Erdogan oogt onaantastbaar. Maar het rapport, niet van een duistere denktank maar van het Turkse ministerie van onderwijs is ingeslagen als een bom. Belangrijkste conclusie: veel jongeren keren zich af van de islam. Atheïst worden ze volgens het rapport doorgaans niet meteen. Liever kiezen ze voor deïsme, het idee van een goddelijke superintelligentie, die de kosmische wetten schiep en daarna wereld en heelal aan hun lot overliet. Een deïst gelooft niet in openbaringen. Voor Mohammed, Jezus, Bijbel, Koran, christendom of islam is er geen plaats. Wel een passieve god, geen religie. Extra prikkelend: deïsme krijgt ook leerlingen van de religieuze imam-hatipscholen in zijn greep. Onder Erdogan is het aantal van die scholen enorm toegenomen. Ze leken een toonbeeld van onberispelijke, jeugdige orthodoxie. Maar ook die verdedigingsmuur tegen ongeloof lijdt aan betonrot. Er klinken zelfs klachten over vrouwelijke studenten met hoofddoek die atheïst zijn. Critici zien deïsme als de laatste tussenhalte voor de gapende afgrond van atheïsme