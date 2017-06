Religieuze leiders: 'Maak vrienden met gelovigen van andere godsdiensten'

Van islamitische ayatollahs, joodse rabbijnen en spirituele leiders tot paus Franciscus, een Lutherse aartsbisschop, een sikh, de dalai lama en de oosters-orthodoxe oecumenisch patriarch: allemaal roepen ze op om andere godsdiensten de hand te reiken.

Lees verder na de advertentie

“We zijn geroepen om elkaar in de ogen te kijken zodat we bij die ander de schoonheid van God – die in elk mens aanwezig is – zullen zien”, zegt Bartholomeus, de oecumenisch patriarch van de oosters-orthodoxe kerk. “Ons advies is: maak vrienden onder volgers van alle godsdiensten”, roept de Iraakse ayatollah Sayyid Fadhel Al-Milani de kijkers op.

“Begin met wat we allemaal kennen, namelijk het plezier van een goed gesprek.” Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury

Goed gesprek “Dat is erg belangrijk”, voegt paus Franciscus toe, “want ook je eigen religieuze leven wordt er zoveel rijker door.” Ontmoetingen met gelovigen van andere godsdiensten “zet een proces in gang waar vooroordelen zullen verdwijnen, waar nieuwe inzichten ontluiken en waar nieuwe hoop geboren wordt”, zegt de Lutherse aartsbisschop van Zweden, Antje Jackelén. Bovendien: moeilijk is dat niet, zegt Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, en de hoogste geestelijke van de Church of England. “Begin met wat we allemaal kennen, namelijk het plezier van een goed gesprek.” Met de videoboodschap – vertaald in zestien talen – willen de religieuze leiders zich verzetten tegen “de gevaarlijke en wijdverspreide misvatting dat aanhangers van andere religies dan de onze met wantrouwen en minachting naar ons kijken”. Uit een nieuwe studie blijkt dat aanhangers van ieder geloof openstaan voor mensen met andere overtuigingen

Openstaan Bij de presentatie van de video, gisteren in Londen, werden de uitkomsten van een nieuwe wereldwijde studie door onderzoeksbureau Motivaction gepresenteerd die laat zien dat aanhangers van ieder geloof over het algemeen openstaan voor mensen met andere overtuigingen. De video is een initiatief van de Nederlander Mark Woerde van het Amsterdamse reclamebureau Havas Lemz. Een paar jaar geleden werd datzelfde bureau wereldberoemd dankzij hun creatie van een virtueel Filippijns lokmeisje waarmee kindermisbruikers kunnen worden opgespoord. Het Elijah Interfaith Institute uit Jeruzalem zorgde voor de organisatie. Dat instituut stelt nu ook toolkits beschikbaar voor wie vriendschappen wil aangaan met andersgelovigen. ‘Ga bij elkaar eten’, adviseert het instituut. Of: ‘Maak met elkaar een wandeling van het ene gebedshuis naar het andere’.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.